Monumentalna budowla licząca ok. 5 tys. lat. Wielkie odkrycie

Choć coraz lepiej poznajemy kosmos i tajemnice oceanicznych głębin, wciąż nie odkryliśmy wszystkich sekretów dotyczących dawnego życia na Ziemi. Obecnie, dzięki rozwojowi metod badawczych i rosnącej świadomości ludzi, możemy jednak niekiedy nawet odtworzyć dawne krajobrazy niemal tak wyraźnie, jakby wszystko działo się wczoraj. Nieustannie poszerzamy naszą wiedzę, odsłaniając kolejne pozostałości po minionych dziejach.

Niektóre z odkryć rzucają światło na codzienne życie naszych przodków, inne ukazują wyjątkowe obrzędy i rytuały, a jeszcze inne skrywają zagadki, które wciąż czekają na rozwiązanie. Teraz badacze ogłosili odkrycie monumentalnej budowli sprzed około 5 tysięcy lat, w której wnętrzu znaleziono cenne z naukowego punktu widzenia obiekty. Czym jest ta ogromna konstrukcja i dlaczego jej odkrycie jest istotne?

Dolmen wypełniony po brzegi darami. Cenne przedmioty

Jak podają badacze, znalezisko to dolmen - megalityczna budowla. Składa się z kilku dużych, pionowo ustawionych głazów tworzących ściany, na których położone są poziome kamienie tworzące dach. Według naukowców dolmeny mogły mieć różne funkcje, w tym astronomiczne, grobowe, rytualne czy terytorialne. Odkopany teraz obiekt w Hiszpanii, w Andaluzji, w pobliżu miejscowości Teba - na megalitycznej nekropolii La Lentejuela - to grobowiec. Konstrukcja ma ponad 13 metrów długości i ok. 2 metry wysokości. Nie była przeznaczona dla jednej osoby, ale funkcjonowała jako zbiorowy grób - wewnątrz znaleziono "kilka prestiżowych ossuariów i darów grobowych wykonanych z egzotycznych surowców". Wśród odnalezionych przedmiotów można wymienić broń, bursztyn, groty strzał, kość słoniową, a także muszle morskie - dowód na bogato rozwinięte sieci handlowe oraz rolę regionu.

- Obecność muszli w głębi lądu odzwierciedla znaczenie morza jako elementu prestiżu i istnienie dalekosiężnych sieci wymiany - powiedział w oświadczeniu Juan Jesús Cantillo, profesor na Uniwersytecie w Kadyksie.

Jedna z najbardziej monumentalnych i kompletnych budowli w regionie

Archeolodzy badali grobowiec z La Lentejuela przez cztery sezony - udokumentowali jego wyjątkowy stan zachowania, kompletność, złożoność i bogactwo darów. Ze względu na wszystkie ustalenia, dolmen ten został oficjalnie uznany za jedną z najbardziej monumentalnych i najlepiej zachowanych struktur grobowych w całej Andaluzji - a jest co porównywać, ponieważ Hiszpania jest bogata w dolmeny. Jednym z najbardziej znanych przykładów takich konstrukcji w tym kraju jest dolmen z Guadalperal. Składa się on z ponad 140 głazów - nazywany jest hiszpańskim Stonehenge. Nowe odkrycie w prowincji Malaga to natomiast przykład niezwykle kompletnego dolmenu, który uzupełnia wiedzę o megalitycznych budowlach w Europie.

- Grobowiec charakteryzujący się złożoną strukturą wewnętrzną dostarcza kluczowych informacji na temat praktyk pogrzebowych i sieci wymiany w południowej części Półwyspu Iberyjskiego w III tysiącleciu p.n.e. - podkreśla zespół z Uniwersytetu w Kadyksie w oświadczeniu.

Tajemnice grobowca Tutanchamona na cyfrowej wystawie w Londynie © 2025 Associated Press