Miasto pod miastem. Odkopali zróżnicowaną zabudowę

Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, że dosłownie depczemy po ukrytych tuż pod naszymi stopami śladach historii. Zabytki niekiedy wychodzą na jaw przypadkiem, podczas budowy domu, lokalu usługowego, czy remontu ulicy. Innym razem, odkrywane są dzięki pasji poszukiwaczy z wykrywaczami metali.

Jednak to wykopaliska archeologiczne przynoszą najwięcej sensacyjnych odkryć, odsłaniając nawet "miasta pod miastami" - miejsca, w których przed setkami lat tętniło życie, a dziś wznoszone są nowe budynki i rozwija się nowoczesna infrastruktura. Właśnie takiego niezwykłego odkrycia dokonano teraz w centrum jednego z europejskich miast - Leicester w Wielkiej Brytanii.

Jedno z najstarszych miast w Anglii. Części obszaru nigdy nie badano

Leicester, największe miastu regionu East Midlands, jest uznawane za jedno z najstarszych miast w Anglii. Zostało założone przez Rzymian. Mimo wielu archeologicznych odkryć na obszarze Leicester, część miasta nigdy nie była badana - na przykład rynek. Teraz archeolodzy przeprowadzili tam wykopaliska.

- Leicester to jedno z najlepiej zbadanych archeologicznie miast w kraju, a mimo to ten konkretny obszar pozostał praktycznie nietknięty. Aż do teraz - podkreślił dr Gavin Speed, który kieruje wykopaliskami z ramienia ULAS.

ULAS, czyli University of Leicester Archaeological Services to ceniona jednostka archeologiczna, która realizuje badania w Anglii i Walii, zdobywając nagrody za swoje odkrycia. Wykopaliska na rynku Leicester przeprowadzono w związku z przygotowaniem terenu pod nowe prace budowlane. Od rozpoczęcia badań rynku w lipcu br. zespół ULAS odkrył mnóstwo obiektów archeologicznych pochodzących z różnych epok. Skala zabudowań odnalezionych pod tą częścią miasta może zadziwiać.

Interesującym odkryciem jest m.in. pozostałość budowli, którą w dokumentach z XVI w. opisano jako "najbardziej odrażające więzienie". To lochy, które prawdopodobnie stanowiły część Komnaty Gainsborough, izby, w której odbywały się np. rozprawy sądowe oraz uroczystości miejskie. Badając pozostałości budowli z różnych czasów, ujawniono też różne przedmioty: elementy mozaiki, ceramikę, monety i biżuterię.

Rozwiń

Od Rzymian, przez średniowiecze, po współczesne plany

Odsłonięto dwie rzymskie budowle i pochówek, ponadto nieopodal zespół badaczy odkrył inne zabudowania - rzadko spotykane rzymskie piece do wypalania ceramiki. Najstarsze odkrycia sięgają nawet ok. 2000 lat wstecz.

- Nasze wykopaliska odsłoniły dobrze zachowane pozostałości dwóch rzymskich budowli. Najstarsza z nich to drewniana konstrukcja, pod którą znaleźliśmy pochówek niemowlęcia, złożony tam ok. 1900 lat temu. To poruszające odkrycie daje wgląd w życie i śmierć rzymskich mieszkańców Leicester - podają badacze w oświadczeniu. - Z biegiem czasu pamięć o tym pochówku zaniknęła, gdyż bezpośrednio na wcześniejszym drewnianym domu wzniesiono późniejszą budowlę rzymską, tym razem wykonaną z kamienia.

Pod rynkiem Leicester zidentyfikowano także najstarszy średniowieczny targ, oraz wyłożoną kamieniem studnię.

- To jak patrzenie na przekrój archeologicznego tortu: widzimy wiele powierzchni targowych, z których każda reprezentuje inne pokolenie i około 800 lat działalności targowej. Zidentyfikowaliśmy nawet ślady dawnych średniowiecznych straganów, zachowane w postaci dołków po słupach - informują eksperci. - Te odkrycia nie tylko odpowiadają na od dawna nurtujące pytania dotyczące rozwoju rynku w Leicester, ale także oferują fascynujący wgląd w ewolucję miasta od czasów rzymskich, przez średniowiecze, aż po okres późniejszy.

Rynek wkrótce zostanie zabudowany według nowego projektu. Zanim to jednak nastąpi, burmistrz miasta oraz archeolodzy chcą jak najwięcej dowiedzieć się o przeszłości ukrytej pod ziemią na tym obszarze Leicester. Plany obejmują wystawienie na widok publiczny niektórych znalezisk z tych wykopalisk.

''Wydarzenia'': Grobowiec rycerza pod ruinami kościoła w Gdańsku. Niezwykłe odkrycie archeologów Polsat News Polsat News