Podczas wykopalisk odsłonięto szereg zagłębień w ziemi, w których w trzech przypadkach odnaleziono fragmenty ludzkich szczątków. Analizy wskazują, że są to urnowe pochówki ciał poddanych kremacji, datowane na epokę brązu. Co ciekawe, groby znajdują się bardzo blisko okrągłego domostwa z ok. 1500 r. p.n.e., które archeolodzy odkryli w tym samym miejscu dwa lata temu.