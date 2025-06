Okazuje się, że polscy archeolodzy być może natknęli się na jedno z bardzo skromnych narzędzi Kopernika, które pomagały mu w przełomowej pracy. Amatorska grupa archeologiczna "Warmińska Grupa Eksploracyjna" w sierpniu 2024 roku prowadziła poszukiwania w ogrodach Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja we Fromborku.

Przeszukując teren, zespół wykorzystał radar penetrujący grunt. W ten sposób odkryli podziemną komorę z trzema tunelami, a w jednym z nich znajdował się 500-letni kompas, podobny do tego, z którym Kopernik często jest przedstawiany na obrazach.

- To niesamowite znalezisko nie tylko przenosi nas w czasie do okresu, kiedy Kopernik dokonywał swoich przełomowych odkryć, ale także otwiera nowe możliwości zrozumienia jego metod pracy - napisała Misja Skarb (program telewizyjny, skupiający się na poszukiwaniu skarbów i zabytków w Polsce), która również brała udział w akcji. - Odkrycie to jest przypomnieniem, jak ważne jest nasze dziedzictwo kulturowe i jak wiele tajemnic kryje się jeszcze pod ziemią.