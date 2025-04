Niezwykłe odkrycie. Naukowcy: To był brakujący element układanki

Niektóre rzeczy wydają się nam tak oczywiste, że przestajemy je zauważać - traktujemy je jako standard, który obowiązuje wszędzie. Tymczasem to, co dla jednego regionu świata jest normą, w innym może być zupełnie nieznane lub wręcz unikatowe. Dotyczy to również znalezisk archeologicznych: zabytki czy formy pochówków typowe dla danego obszaru i epoki mogą być zupełnie nieobecne gdzie indziej.