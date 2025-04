Przełomowe odkrycie w Chinach. Może zmienić historię ludzkości

Archeolodzy poinformowali w swoim nowym badaniu na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences, że odkryli w Chinach narzędzia kamienne wykonane metodą Quina, dotąd przypisywaną jedynie neandertalczykom w Europie. To niezwykłe znalezisko podważa dotychczasowe założenia dotyczące ewolucji człowieka w Azji Wschodniej.