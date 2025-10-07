Pierwsze żółte pociągi RegioJet wyjechały na trasy po Polsce w zeszłym miesiącu. Na razie jest to tylko jedno połączenie - Warszawa - Kraków, ale jeszcze w tym roku mają pojechać m.in. do Trójmiasta, Poznania czy Katowic. Ambicje przewoźnika są większe i otrzymał on od Urzędu Transportu Kolejowego zgody na uruchomienie kolejnych pociągów.

Pociągi RegioJet pojadą do Wrocławia, Szczecina i Berlina

UTK udostępniło decyzje związane z przyznaniem zgód dla RegioJet na uruchomienie pociągów na kolejnych trasach w Polsce. Łącznie jest to 9 decyzji i to sprawia, że oferta żółtego przewoźnika za kilkanaście miesięcy znacząco się zwiększy.

Pierwsza decyzja dotyczy trasy Warszawa - Wrocław przez Poznań z przystankiem w Lesznie. Przy okazji RegioJet w ten sposób podwoi siatkę połączeń do stolicy Wielkopolski. Przejazd ma trwać 3 godziny i 46 minut.

Kolejne połączenie to Warszawa - Szczecin, która obsługiwana jest m.in. przez składy Pendolino należące do PKP Intercity. Przejazd żółtych pociągów ma trwać nieco ponad 4 godziny i wiemy, że będą ją pokonywać w czasie zbliżonym do EIP.

Pociągi RegioJet pojadą również z Warszawy do Berlina (przez Poznań). W tym przypadku przejazdy mają trwać około 5 godzin i 10 minut. Składy PKP Intercity pokonują trasę w zbliżonym czasie.

Gdzie w tym roku można pojechać pociągami RegioJet w Polsce?

Wspomniane wyżej połączenia RegioJet planuje uruchomić dopiero od grudnia 2026 r. Obecnie przewoźnik jeździ po Polsce jedynie na trasie Warszawa - Kraków, ale już przed końcem tego roku będą to kolejne miasta. Wśród nich jest Poznań, Trójmiasto, Katowice (dla połączeń z Czechami).

Te połączenia zostaną uruchomione w połowie grudnia 2025 r., gdy w życie wejdzie nowy rozkład jazdy. Kolejne rozszerzenie oferty w Polsce planowane jest od 1 kwietnia przyszłego roku i do tego czasu firma chce pozyskać nawet kilkuset pracowników.

Warto dodać, że RegioJet to nie jedyny czeski przewoźnik, który zaczyna rozpychać się w Polsce. Drugim jest Leo Express, które również wiąże z naszym krajem duże plany.

