Luksusowe jachty od lat kojarzą się z elitarnym światem, w którym czas płynie w rytmie szumu fal i szelestu banknotów. Tymczasem w Gdańsku powstaje projekt, który ma szansę wyznaczyć nowe standardy w tej branży. 65M Sunreef Explorer, największy katamaran w historii, to nie tylko pływający pałac, ale też pokaz technologicznych możliwości polskiego przemysłu stoczniowego.

65 metrów luksusu. Pływający apartamentowiec z Gdańska

Za projektem stoi gdańska stocznia Sunreef Yachts, znana z produkcji katamaranów klasy premium. - Nowy 65M Sunreef Explorer, największy na świecie luksusowy katamaran i nowy odważny flagowy okręt Sunreef - przekazał producent w oficjalnym wpisie. Projekt wyróżnia się śmiałą architekturą, odwróconymi dziobami i panoramicznymi przeszkleniami, które nadają mu futurystyczny wygląd. To jednostka o pojemności 1800 GT, zaprojektowana z myślą o globalnych rejsach i maksymalnym komforcie.

Na pokładzie znajdzie się siedem przestronnych kabin, w tym dwa apartamenty VIP i prywatny apartament właściciela z salonem i łazienką. Dla gości przygotowano strefy wypoczynkowe, tarasy słoneczne, bar o oryginalnym kształcie oraz elegancką jadalnię. Luksus ma tu dosłowne znaczenie - na rufie powstanie sześciometrowy basen i jacuzzi, a po opuszczeniu platformy utworzy się beach club z dostępem do wody. Całość obsługiwać będzie 22-osobowa załoga.

Jak podkreśla Sunreef, "ten 65-metrowy cud oferuje niezrównany komfort z siedmioma niesamowitymi domkami dwuosobowymi, elegancką restauracją i leżakowaniem, basenem, jacuzzi, ogromnym klubem plażowym i siłownią". Katamaran ma oferować nie tylko przestrzeń i wygodę, ale też wyjątkową stabilność dzięki podwójnemu kadłubowi. A to konstrukcyjna przewaga, która odróżnia go od klasycznych jachtów.

Katamaran z Gdańska. Luksusowy, ale z duszą odkrywcy

65M Sunreef Explorer osiąga prędkość przelotową 14 węzłów (ok. 26 km/h) i maksymalną 18 węzłów (ok. 33 km/h). Dzięki dźwigowi w kształcie litery A możliwa będzie obsługa tenderów, skuterów wodnych i pojazdów podwodnych. Choć na razie to koncept, bez konkretnego zamawiającego, stocznia nie ukrywa ambicji - chce, by Gdańsk stał się miejscem narodzin największego luksusowego katamaranu w dziejach.

To projekt "duszą odkrywcy i sercem prawdziwego superjachtu" - podkreśla Sunreef Yachts. Te słowa dobrze oddają ducha projektu: połączenie przygody, designu i inżynierskiej precyzji. Trzeba przyznać, że polskie jachty są cenione na świecie. Więc niewykluczone, że znalezienie odpowiedniego inwestora, to tylko kwestia czasu.

Źródła: Sunreef Yachts, whitemad.pl

