We francuskim Saint-Nazaire został właśnie zwodowany największy w historii żaglowiec pasażerski, za budowę którego odpowiada renomowana stocznia Chantiers de l'Atlantique. To Orient Express Corinthian, czyli jak sugeruje już sama nazwa, efekt współpracy legendarnej marki kolejowej Orient Express oraz francuskiego giganta hotelarskiego Accor. I mówimy tu o prawdziwym gigancie, bo statek może się pochwalić wypornością 26 200 ton i długością 220 metrów, a jego trzy maszty - każdy wysoki na 100 metrów - będą wspierać sztywne żagle o łącznej powierzchni ponad 1500 m².

Napęd przyszłości, czyli żagle i LNG

Cały system oparty jest na rewolucyjnej konstrukcji, umożliwiającej obrót i pochylenie masztów dla optymalnej wydajności, a co więcej żagle mogą się składać, gdy nie są używane. W dobrych warunkach pogodowych statek ma być zdolny do pełnej żeglugi wyłącznie na energii odnawialnej, co czyni go pionierem wśród luksusowych jednostek (w razie potrzeby pomocą służyć będzie hybrydowy napęd zasilany LNG).

Na pokładzie znajdą się też nowinki rodem z przyszłości, jak system wykrywania dryfujących obiektów oparty na sztucznej inteligencji, dynamiczne pozycjonowanie bez kotwiczenia czy biologiczny system oczyszczania wód balastowych oparty na promieniowaniu UV, bez użycia chemikaliów.

Tu jest jakby luksusowo

Wszystko po to, by luksus nie był okupiony kosztem środowiskowym. A luksus to słowo odmieniane tu przez wszystkie przypadki - Orient Express Corinthian nie idzie w ilość, tylko w jakość, dlatego pomimo ogromnych rozmiarów na pokład zabierze jedynie 110 pasażerów, którzy będą mogli cieszyć się rejsami po Lazurowym Wybrzeżu, włoskiej i francuskiej Riwierze, a także po Morzu Śródziemnym i Adriatyckim.

Na statku znajdą się 54 apartamenty, każdy o powierzchni od 45 do aż 230 m², a do tego aż pięć restauracji i osobne strefy fine dining. Nad kulinarną stroną projektu czuwać będzie Yannick Alléno, jeden z najbardziej utytułowanych szefów kuchni we Francji, który odpowiada również za kuchnię w pociągu Orient Express. Wystrój wnętrz łączyć ma klasykę art déco z nowoczesną elegancją, by zachować klimat legendy i jednocześnie sprostać oczekiwaniom dzisiejszych klientów segmentu ultra-premium.

Orient Express Corinthian zostanie zarejestrowany we Francji, jego pierwszy sezon rejsowy obejmie Morze Śródziemne i Adriatyk (debiutancki rejs zaplanowano na czerwiec 2026 roku), a zimą jednostka popłynie przez Atlantyk, by zaoferować ekskluzywne rejsy po Karaibach. Co istotne, już w 2027 roku do Corinthiana dołączy siostrzana jednostka - Orient Express Olympian, tworząc bazę nowej morskiej gałęzi luksusowego imperium Accor.

