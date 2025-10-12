Problem śmieci kosmicznych

W ostatnich latach chińska działalność kosmiczna ogromnie się rozwinęła, a teraz kraj planuje skupić się na problemie śmieci w kosmosie. Zamierza usprawniać zdolność do usuwania śmieci z niskiej orbity okołoziemskiej (ang. Low Earth Orbit, LEO).

Projekt ten został ogłoszony, kiedy problem ze śmieciami w kosmosie stawał się coraz poważniejszy. Ich liczba stale rośnie ze względu na coraz większą liczbę startów samolotów i satelitów, szczególnie firmy SpaceX.

Jednak Chiny również przyczyniają się do tego problemu. Tempo wystrzeliwania satelitów w tym kraju ciągle się zwiększa dzięki wysiłkom zmierzającym do zbudowania konstelacji tysięcy satelitów takich jak Qianfan (Thousand Sails), która ma liczyć ponad 15 tys. satelitów. Podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Sydney, zastępca administratora Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej (CNSA) Bian Zhigang powiedział, że Chiny są coraz bardziej nieufne wobec tego problemu. Będą śledzić obiekty i monitorować ryzyko kolizji we współpracy z innymi krajami.

Bian podkreślił, że w ramach działań łagodzących, operatorzy satelitów będą musieli obniżyć orbitę pod koniec ich żywotności. Uważa się, że takie działanie może rozwiązać problem rosnącej ilości śmieci kosmicznych.

A co najważniejsze, obecnie prowadzimy badania nad aktywnym usuwaniem tych śmieci kosmicznych z orbit

Jak teraz wygląda orbita naszej planety?

Obecna sytuacja w kosmosie nie jest zbyt ciekawa. Niektóre regiony orbity ziemskiej w przyszłości mogą stać się bezużyteczne przez ilość śmieci. W najbardziej zaśmieconych obszarach znajduje się teraz tysiąc razy więcej fragmentów śmieci niż aktywnych satelitów.

Międzynarodowy Komitet Koordynacji Agencji ds. Śmieci Kosmicznych (IADC) ostrzega, że ilość śmieci kosmicznych może się podwoić w ciągu 50 lat, dlatego tak ważne jest, aby usuwać fragmenty, zanim ulegną rozpadowi.

Efekt Kesslera opisuje sytuację, w której kosmiczne śmieci nagromadzone na niskiej orbicie okołoziemskiej zderzają się ze sobą, generując nowe szczątki, które znów się ze sobą zderzają, napędzając proces tworzenia nowych odłamków i zaśmiecania kosmosu. Jeśli proces śmiecenia na orbicie Ziemi nie zwolni, wkrótce nowe satelity będą narażone na bardzo wysokie ryzyko kolizji.

Kosmiczne śmieci krążą wokół Ziemi. Są bardzo niebezpieczne dla działającego sprzętu i ludzi w kosmosie NASA domena publiczna

Pierwsza współpraca Chin z NASA

Niedawno Chiny po raz pierwszy skontaktowały się z NASA, aby uniknąć kolizji na orbicie.

- Chcielibyśmy zalecić, abyście się nie ruszali, a my wykonamy manewr - powiedział Alvin Drew, dyrektor NASA ds. zrównoważonego rozwoju kosmosu i były astronauta, cytując wiadomość od CNSA. - To pierwszy raz, kiedy faktycznie mamy dwustronną komunikację między tymi dwoma publicznymi operatorami kosmicznymi.

