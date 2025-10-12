Śmieci kosmiczne zagrożeniem dla przyszłości satelitów. Chiny zapowiadają działania
Problem śmieci kosmicznych stał się kluczowym wyzwaniem dla wszystkich organizacji zajmujących się eksploracją kosmosu. Chiny intensyfikują swoje wysiłki w zakresie monitorowania i usuwania odpadów z orbity oraz angażują się we współpracę z innymi krajami, aby ograniczyć ryzyko kolizji satelitów.
Problem śmieci kosmicznych
W ostatnich latach chińska działalność kosmiczna ogromnie się rozwinęła, a teraz kraj planuje skupić się na problemie śmieci w kosmosie. Zamierza usprawniać zdolność do usuwania śmieci z niskiej orbity okołoziemskiej (ang. Low Earth Orbit, LEO).
Projekt ten został ogłoszony, kiedy problem ze śmieciami w kosmosie stawał się coraz poważniejszy. Ich liczba stale rośnie ze względu na coraz większą liczbę startów samolotów i satelitów, szczególnie firmy SpaceX.
Jednak Chiny również przyczyniają się do tego problemu. Tempo wystrzeliwania satelitów w tym kraju ciągle się zwiększa dzięki wysiłkom zmierzającym do zbudowania konstelacji tysięcy satelitów takich jak Qianfan (Thousand Sails), która ma liczyć ponad 15 tys. satelitów. Podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Sydney, zastępca administratora Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej (CNSA) Bian Zhigang powiedział, że Chiny są coraz bardziej nieufne wobec tego problemu. Będą śledzić obiekty i monitorować ryzyko kolizji we współpracy z innymi krajami.
Bian podkreślił, że w ramach działań łagodzących, operatorzy satelitów będą musieli obniżyć orbitę pod koniec ich żywotności. Uważa się, że takie działanie może rozwiązać problem rosnącej ilości śmieci kosmicznych.
A co najważniejsze, obecnie prowadzimy badania nad aktywnym usuwaniem tych śmieci kosmicznych z orbit
Jak teraz wygląda orbita naszej planety?
Obecna sytuacja w kosmosie nie jest zbyt ciekawa. Niektóre regiony orbity ziemskiej w przyszłości mogą stać się bezużyteczne przez ilość śmieci. W najbardziej zaśmieconych obszarach znajduje się teraz tysiąc razy więcej fragmentów śmieci niż aktywnych satelitów.
Międzynarodowy Komitet Koordynacji Agencji ds. Śmieci Kosmicznych (IADC) ostrzega, że ilość śmieci kosmicznych może się podwoić w ciągu 50 lat, dlatego tak ważne jest, aby usuwać fragmenty, zanim ulegną rozpadowi.
Efekt Kesslera opisuje sytuację, w której kosmiczne śmieci nagromadzone na niskiej orbicie okołoziemskiej zderzają się ze sobą, generując nowe szczątki, które znów się ze sobą zderzają, napędzając proces tworzenia nowych odłamków i zaśmiecania kosmosu. Jeśli proces śmiecenia na orbicie Ziemi nie zwolni, wkrótce nowe satelity będą narażone na bardzo wysokie ryzyko kolizji.
Pierwsza współpraca Chin z NASA
Niedawno Chiny po raz pierwszy skontaktowały się z NASA, aby uniknąć kolizji na orbicie.
- Chcielibyśmy zalecić, abyście się nie ruszali, a my wykonamy manewr - powiedział Alvin Drew, dyrektor NASA ds. zrównoważonego rozwoju kosmosu i były astronauta, cytując wiadomość od CNSA. - To pierwszy raz, kiedy faktycznie mamy dwustronną komunikację między tymi dwoma publicznymi operatorami kosmicznymi.