Niska orbita okołoziemska (LEO) to dziś przestrzeń coraz bardziej zagracona przez stare satelity, śmieci po rakietach i mikroskopijne odłamki. I to nie tylko kwestia estetyki, bo jeden poważny incydent, np. eksplozja satelity, może wywołać tzw. syndrom Kesslera, czyli reakcję łańcuchową kolizji, która skutecznie zamknie nam drogę do gwiazd. Brzmi jak scenariusz z filmu? Niestety to realna groźba i to taka, której konsekwencje mogą być dużo poważniejsze niż tylko utrata GPS.