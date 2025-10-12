Dzień Bezpiecznego Komputera obchodzony w niedzielę 12 października stanowi idealną okazję do tego, aby przyjrzeć się swoim hasłom do kont online i zwiększyć świadomość zagrożeń, jakie płyną z sieci.

Jak działa cyberprzestępca?

- Każdy może dostać wiadomość od cyberprzestępców czy przypadkowo trafić na fałszywą stronę internetową. Dlatego warto zastanowić się już teraz, czy znam i stosuję podstawowe zasady cyberhigieny, a także czy pamiętam, jak reagować na incydenty - powiedziała cytowana w komunikacie NASK specjalistka Katarzyna Grabowska.

Cyberprzestępcy działają podstępnie, są mistrzami manipulacji. Kiedy przychodzi do ciebie mail od "zaufanej instytucji" z prośbą o pilne zalogowanie do banku, co robisz?

Należy być bardzo ostrożnym i wnikliwe sprawdzać adresy, z których zostały wysłane podejrzane maile. Zazwyczaj treść wiadomości jest konkretna, często bardzo pilna, np. "twoje konto zostało zablokowane". Oszuści chcą wywrzeć na tobie presję, abyś nawet nie zdążył przemyśleć tego, co masz zamiar zrobić.

Silne hasło to podstawa bezpieczeństwa w sieci

Eksperci z NASK przypominają: twórzmy silne hasła. Skuteczną ochronę pomaga zapewnić hasło składające się z co najmniej pięciu niepowiązanych ze sobą słów. Niestety wiele osób wciąż wybiera proste do złamania hasła: imię kota lub psa, data urodzin czy qwerty123 - to kombinacje, które bardzo łatwo złamać

Jednak nie warto zmieniać hasła zbyt często. Dlaczego? Może to prowadzić do wybierania coraz słabszych kombinacji, jak podkreślają specjaliści z CERT Polska. Istnieje parę podstawowych zasad tworzenia hasła:

musi mieć minimum 14 znaków , w tym małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne;

powinno być unikalne , czyli inne w różnych serwisach;

powinno być oparte na całych zdaniach lub abstrakcyjnych skojarzeniach.

- Hasło działa jak klucz do cyfrowej kłódki, która zabezpiecza to, co dla nas najcenniejsze w komputerze - czyli nasze dane. Im bardziej złożone i nieoczywiste, tym trudniej je sforsować. Dobrym pomysłem jest stworzyć zdanie składające się minimum z 5 niepowiązanych ze sobą kontekstowo słów, które łatwo zapadnie nam w pamięć. Najważniejsze jednak, żebyśmy sami przypadkiem nie podali hasła przestępcom - podpowiada Karol Bojke z zespołu CERT Polska.

Dodatkowym zabezpieczeniem kont online jest weryfikacja dwuetapowa, która uniemożliwi oszustom wejście na nasz profil znając jedynie hasło - będą potrzebowali również np. kodu z SMS-a, który przyjdzie na nasz telefon.

Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan" Polsat News