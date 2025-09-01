iPhone 15 a iPhone 16 - co je łączy, a co różni?

Planujesz zakup nowego, ale podstawowego iPhone'a? W 2025 roku dobrym wyborem będzie zarówno zakup iPhone'a 16, jak i rok starszego iPhone'a 15. Jakie są między nimi różnice i co warto wiedzieć przed zakupem? Podpowiadamy!

Jedyną różnicą pomiędzy iPhonem 15 a 16 jest jasności minimalnej
Który iPhone w 2025 roku?

Jeśli myślisz nad zakupem podstawowego iPhone'a na następne lata, to najbardziej naturalny jest wybór pomiędzy modelem 15 oraz 16. Są to nadal świeże modele, mimo że wydane w 2023 i 2024 roku. Seria 15 ma już zatem dwa lata, jednak warto pamiętać, że współczesne smartfony - a zwłaszcza iPhony - nie starzeją się szybko. Nawet po takim czasie od premiery, ich wydajność oraz funkcje pozostają na najwyższym poziomie.

Pozostaje zatem pytanie, czy różnica w cenie między iPhonem 15 a 16 jest na tyle odczuwalna, aby dopłacać do "szesnastki"? A może iPhone 15 będzie dla Ciebie w zupełności wystarczający? Poznaj główne różnice.

Wyświetlacz

Ekran w obu urządzeniach jest niemal identyczny. Każdy z nich posiada wyświetlacz Super Retina XDR - wykonany w technologii OLED - który zapewnia świetne odwzorowanie kolorów, znakomite czernie i nieskończony kontrast.

Oba oferują tę samą rozdzielczość oraz przekątną ekranu - 6,1 cala. Jeśli potrzebujesz większego ekranu, dobrym wyborem będzie zakup modelu iPhone 15 Plus lub jego następcy - iPhone'a 16 Plus. Modele "z Plusem" różnią się od podstawowych wersji jedynie wielkością ekranu oraz pojemnością baterii.

Jedyną różnicą pomiędzy iPhonem 15 a 16 jest jasności minimalnej. Otóż w całkowitej ciemności, ekran iPhone'a 16 jest w stanie zejść do poziomu zaledwie 1 nita. Dzięki temu wzrok podczas dłuższego korzystania z telefonu w ciemnych warunkach mniej się męczy. Natomiast jasność maksymalna (istotna w słoneczne dni) jest w obu modelach identyczna i sięga 2000 nitów w plenerze.

Ponadto oba modele mają ekran 60 Hz, więc jeśli zależy Ci na płynniejszym obrazie (120 Hz), musisz sięgnąć po wersje Pro.

Wydajność - czip i pamięć RAM

Warto zaznaczyć, że iPhone 16 ma o dwie generacje wyższy procesor niż iPhone 15, a także o 2 GB więcej pamięci RAM (6 GB RAM w iPhonie 15 vs. 8 GB RAM w iPhonie 16).

W zwykłym, codziennym użytkowaniu ta różnica nie jest odczuwalna, natomiast większa ilość RAM-u w "szesnastce" wynika z wymagań systemu Apple Intelligence, czyli sztucznej inteligencji wprowadzonej w urządzeniach Apple.

Prawda jest jednak taka, że polscy użytkownicy mają nadal ograniczone możliwości korzystania z Apple Intelligence. Owszem, mogą korzystać z tych funkcji, ale tylko po angielsku, po uprzednim ustawieniu regionu oraz języka urządzenia na angielski właśnie.

W testach syntetycznych iPhone 16 wypada o ok. 15-20% lepiej od "piętnastki" w CPU i GPU. Jednak w praktyce różnice będą widoczne tylko przy wykonywaniu bardziej złożonych zadań, np. przy używaniu aplikacji graficznych lub graniu w wymagające gry.

System aparatów

Kolejna różnica dotyczy systemu zainstalowanych aparatów. Różnica ponownie nie jest kolosalna, ale drobne niuanse są zauważalne - oczywiście na korzyść iPhone'a 16. Soczewki aparatu w tym modelu zostały bowiem ulepszone - zdjęcia są bardziej szczegółowe i lepiej doświetlone.

Natomiast rodzaje obiektywów pozostają w obu modelach identyczne - jest to obiektyw główny 48 MP oraz obiektyw ultraszerokokątny 12 MP do wykonywania szerokich kadrów. Ponadto oba modele mają automatyczną stabilizację matrycy, 2-krotny crop (przydatny przy przybliżaniu kadru), tryb nocny i specjalne oświetlenie portretowe.

Na tle poprzednika, iPhone 16 pozwala dodatkowo robić zdjęcia makro (szczegółowe zdjęcia z bliskiej odległości) oraz zdjęcia przestrzenne.

Bateria i dodatkowe funkcje

Niewielkie, ale istotne różnice dotyczą także baterii. Ogniwo w iPhonie 16 posiada nieco większą pojemność, co w połączeniu z bardziej energooszczędnym procesorem daje lepszy wynik niż w iPhonie 15. Zgodnie z deklaracjami Apple, iPhone 15 oferuje do 20 godzin odtwarzania wideo, natomiast iPhone 16 - do 22 godzin.

Każdy z nich umożliwia naładowanie baterii do 50% w około 30 minut i każdy z nich posiada standardowe, uniwersalne złącze USB-C.

Ponadto oba urządzenia obsługują funkcję Dual SIM (z jedną kartą fizyczną i jedną wirtualną), posiadają funkcję rozpoznawania twarzy Face ID, a także umożliwiają płacenie zbliżeniowe poprzez moduł NFC.

Co ważne, iPhone 16 wprowadza nowe przyciski - Action Button (zamiast przełącznika trybu cichego - jak w iPhonie 15) oraz Camera Control ułatwiający robienie zdjęć i nagrywanie wideo.

Różnic pomiędzy urządzeniami jest nieco więcej, ale nie są one już tak bardzo odczuwalne w codziennym użytkowaniu. Wybór konkretnego modelu zależy jak zawsze od Twoich potrzeb i preferencji. Jeśli możesz dopłacić, to nowsze urządzenie zawsze będzie lepsze - również pod kątem długości wsparcia producenta. Jeśli jednak wolisz zaoszczędzić, to iPhone 15 jest nadal świetnym smartfonem.

Sprawdź także pozostałe modele iPhone, które również są warte uwagi.

