Teraz, w razie zgłaszania kolizji drogowej, dane pojazdów i uczestników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych.

Użytkownik będzie mógł również dodać zdjęcia i przesłać gotowe zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.

Do tej pory, aby zgłosić kolizję, należało sporządzić oświadczenie sprawcy, które zawiera dane uczestników, pojazdów, opis zdarzenia i informację o polisie sprawcy. Następnie szkodę zgłaszało się bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy, najlepiej niezwłocznie, korzystając z formularza online, telefonicznie lub osobiście w placówce.

Wprowadzenie do aplikacji usługi mStłuczka związane jest z nowelizacją ustawy o aplikacji mObywatel oraz ustawy o informatyzacji, która pozwoliła wprowadzić kolejne usługi i dokumenty cyfrowe do aplikacji.

Kolejne nowości w mObywatelu do końca roku

To nie koniec nowości w mObywatelu.

W trzecim tygodniu września ma zostać wprowadzona nowa odsłona legitymacji ucznia. Uczniowie nie będą musieli zakładać profilu zaufanego ani spełniać dodatkowych formalności, a rodzice będą mieli możliwość dodania legitymacji swoich dzieci na własnych urządzeniach.

Na 30 listopada zaplanowane jest także uruchomienie cyfrowej legitymacji nauczyciela. Ułatwi ona m.in. sprawdzanie uprawnień oraz kontakt z urzędami i innymi instytucjami publicznymi.

Usługą, która zacznie obowiązywać z końcem roku, będzie wirtualny asystent oparty na AI. Jego zadaniem będzie wspieranie użytkowników w korzystaniu z aplikacji mObywatel, m.in. poprzez odpowiadanie na pytania, wskazywanie odpowiednich usług czy pomaganie krok po kroku w załatwianiu spraw. Do działania asystenta wykorzystany zostanie polski model językowy PLLuM.

Co to jest mObywatel?

mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna i serwis internetowy, które udostępniają Polakom cyfrowe wersje dokumentów i ułatwiają załatwianie spraw urzędowych. Aplikacja została stworzona przez rząd (Ministerstwo Cyfryzacji) i jest w pełni bezpieczna.

Z końcem lipca z aplikacji mObywatel korzystało 10 milionów osób. Jak ocenił resort cyfryzacji, ostatnie półtora roku to najbardziej dynamiczny okres w rozwoju aplikacji. Wprowadzono m.in. 18 nowych usług, nowe funkcje oraz zmieniono interfejs.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z końca lipca, 10 mln osób posiada mDowód, a 5,5 mln ma mPrawo jazdy.

W użytku jest 5,7 mln aktywnych dokumentów Moje pojazdy, z których korzysta 4,6 mln właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Kartą Dużej Rodziny w mObywatelu posługuje się natomiast 933 tys. użytkowników.

Każdego dnia mObywatel odnotowuje 1 mln logowań.

''Wydarzenia'': ''mStłuczka'' - nowa funkcja w mObywatelu. Pomoże w przypadku kolizji drogowej Polsat News Polsat News