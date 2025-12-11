Szykowali teren pod farmę wiatrową. Odkryli wczesnośredniowieczną osadę

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Podczas przygotowań do budowy morskiej farmy wiatrowej w hrabstwie Suffolk archeolodzy odkryli pozostałości nieznanej wcześniej osady z wczesnego średniowiecza. Badania prowadzone przez zespół MOLA-Wessex Archaeology ujawniły ślady drewnianych długich domów, które mogły mieć nawet 19 metrów długości i 6 metrów szerokości.

Trzech archeologów w jasnożółtych odblaskowych ubraniach wykonuje prace wykopaliskowe w ziemi. Pracują nad dużym fragmentem gruntu odsłoniętym w wykopie, korzystając z narzędzi ręcznych. Obok nich znajduje się taczka oraz wiadro, w tle zieleń i otwarte...
Odkrycie w Suffolk. Ślady osady i kontaktów handlowych sprzed 3 tys. latMOLA-Wessex Archaeologydomena publiczna

Znalezisko sugeruje, że w okresie anglosaskim, między 410 a 1066 rokiem, osada była zamieszkana przez niewielką, lecz aktywną społeczność. Odkryte domostwa pełniły nie tylko funkcję mieszkalną, ale też społeczną - w centrum każdego budynku znajdowało się palenisko, służące do gotowania i ogrzewania.

Palenisko i życie społeczne sprzed tysiąca lat

Choć osada nie przetrwała po XIV wieku, archeolodzy zwracają uwagę, że współczesna ścieżka piesza biegnąca wzdłuż dawnej zabudowy mogła być użytkowana nieprzerwanie od czasów anglosaskich, a być może nawet wcześniej. W trakcie wykopalisk prowadzonych na obszarze odpowiadającym powierzchni 17 boisk piłkarskich archeolodzy odkryli również pozostałości działalności z epoki kamienia, w tym siekierę do obróbki drewna, narzędzia do karczowania terenu i prawdopodobnie elementy uboju zwierząt.

Kontakty kulturowo-handlowe

Znaleziono także miniaturowy grot krzemienny liczący 4 do 6 tys. lat oraz średniowieczne piece używane do wypału ceramiki lub wapna. Wśród najciekawszych odkryć znalazł się też fragment dekorowanego naczynia z epoki brązu, związanego z kulturą pucharów dzwonowatych.

To kultura eneolityczna wywodząca się z Półwyspu Pirenejskiego, która powstała prawdopodobnie na podłożu kultury almerskiej. Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznej formie krępych szerokootworowych naczyń w kształcie odwróconego dzwonu. Odkrycie to sugeruje, że mieszkańcy wschodniej Anglii utrzymywali kontakty i wymieniali towary z grupami na kontynencie już ponad 3 tysiące lat temu.

Program badań pokazuje, że historia wschodniej Anglii jest znacznie bogatsza, niż dotychczas sądzono. Naszym celem jest ustalenie, kiedy osada była zamieszkana i dlaczego została opuszczona, a także włączenie tych odkryć w szerszą opowieść o regionie
mówi Matthew Ginnever, kierownik projektu w MOLA-Wessex Archaeology.

Zobacz również:

Znaleźli najstarsze ślady kontrolowanego ognia w Europie. Pochodzą sprzed 400 tys. lat
Historia

Rozpalali ogień już 400 tys. lat temu. Przełomowe odkrycie archeologów

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak
    Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne© 2025 Associated Press
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
    Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

    Najnowsze