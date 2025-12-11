Korea Południowa kupuje nowe czołgi saperskie

Jak donosi południowokoreańska agencja Yohap News, Hyundai Rotem po raz pierwszy dostarczy wozy K600 dla wysuniętych jednostek armii i korpusu piechoty morskiej. Umowa pomiędzy Hyundai Rotem a koreańską Administracją Programu Zamówień Obronnych (DAPA) opiewa na około 170 mln dolarów. Ostateczny termin dostawy to 31 grudnia 2029 roku

K600 Rhino to wóz inżynieryjny, często nazywany czołgiem saperskim. Wóz ten ma za zadanie czyścić drogę dla wozów bojowych i czołgów. Wykorzystuje pług umieszczony na przedniej części kadłuba do rozkopywania gruntu w celu znalezienia zakopanych min, a następnie detonuje je na odległości do pięciu metrów za pomocą sprzętu emitującego pole magnetyczne. K600 Rhino można porównać do zamówionych przez Polskę wozów M1150 ABV, które opisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Wóz K600 Rhino powstał w ramach programu nowego czołgu saperskiego armii Korei Południowej, a prace nad nim zaczęto w 2014 roku. W 2020 pierwsze K600 trafiły do południokoreańskich jednostek zmechanizowanych, aby zwiększyć ich mobilność. Wozy z drugiej umowy po raz pierwszy wejdą na wyposażenie Piechoty Morskiej. Według południowokoreańskiej doktryny wojny z Koreą Północną K600 zostaną wykorzystane do szybkich desantów morskich, pozwalając usuwać przybrzeżne pola minowe.

Czołg saperski K600 Rhino transportowany przez rzekę podczas ćwiczeń Pfc. Wilfred Salters Wikimedia Commons

K600 Rhino mogły trafić na Ukrainę już dwa lata temu. Czy Koreańczycy zapomnieli?

Co ciekawe jeszcze we wrześniu 2023 roku południowokoreańskie media donosiły na bazie anonimowych informacji rządowych, że tamtejsze władze podjęły decyzję przekazania dwóch czołgów saperskich K600 Rhino na Ukrainę.

Ministerstwo Obrony Korei stwierdziło wtedy, że nie może potwierdzić takiego wsparcia, ale podkreśliło, że same K600 nie są śmiercionośnym sprzętem. Wcześniej w maju 2023 ówczesny prezydent Korei Południowej zapowiedział przekazanie Ukrainie nieśmiercionośnego sprzętu m.in. do usuwania min. Stąd w połączeniu z doniesieniami z września zakładano, że K600 szybko trafią na front za naszą granicą.

Warto jednak zauważyć, że niespełna trzy miesiące po pierwszych medialnych doniesieniach o możliwej wysyłce K600 Rhino na Ukrainę, Korea Południowa ogłosiła przekazanie cywilnego sprzętu do rozminowywania. Prawdopodobnie więc już wtedy w kuluarach południowokoreańskiego rządu zaniechano decyzji przekazania K600 Rhino na Ukrainę.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press