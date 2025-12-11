Z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C mierzy się rocznie średnio 50 milionów ludzi na całym świecie. HCV powoduje co roku około 242 000 zgonów, głównie z powodu raka i marskości wątroby. Do tej pory diagnozowanie tej choroby trwało od kilku dni do nawet tygodnia. Teraz może się to zmienić, a pacjenci otrzymają wynik diagnozy w ciągu 15 minut.

Test na HCV, który w kwadrans pokazuje wynik

Naukowcy z Uniwersytetu Northwestern opracowali najszybszy jak dotąd test diagnostyczny wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV). Jest on precyzyjny i dostarcza pacjentom wyniki w zaledwie 15 minut, czyli nawet o 75 proc. szybciej niż inne szybkie testy ma obecność HCV. Dzięki temu można rozpocząć leczenie już na jednej wizycie, zapobiegając powikłaniom, a nawet śmierci.

Chociaż zakażenie wirusem HCV jest uleczalne po 8-12-tygodniowej kuracji, wskaźniki leczenia pozostają niskie, częściowo z powodu braku niedrogich i łatwo dostępnych testów diagnostycznych.

Obraz testu na HCV Northwestern University materiały prasowe

- Nowy test wykazał doskonałą skuteczność analityczną i kliniczną - powiedziała Sally McFall, twórczyni tej metody diagnostyki.

Test może odegrać kluczową rolę w ambitnym celu Światowej Organizacji Zdrowia, jakim jest wyeliminowanie wirusa HCV do 2030 roku.

Aby opracować nowy szybki test, naukowcy wykorzystali platformę PCR DASH®, opracowaną pierwotnie do wyrywania COVID-19 na podstawie próbek pobranych za pomocą wymazów z nosa. Test na obecność wirusa HCV wykorzystuje próbkę krwi pełnej, co dowodzi elastyczności platformy DASH.

Platforma PCR DASH® Northwestern University materiały prasowe

100-procentowa skuteczność nowego testu na HCV

Przeanalizowano 97 próbek klinicznych do oceny skuteczności testu i wyniki były zachwycające: analiza potwierdziła 100 proc. zgodność w porównaniu z platformami komercyjnymi.

- Ten test może zrewolucjonizować opiekę nad pacjentami z HCV w USA i na świecie, radykalnie poprawiając diagnostykę, przyśpieszając wdrażanie leczenia i umożliwiając szybsze wyleczenie większej liczby osób - stwierdziła współautorka badania, dr Claudia Hawkins.

Dzięki skróceniu opóźnień i uproszczeniu procedur testowania, test ten może uratować miliony istnień ludzkich przed wyniszczającymi powikłaniami wątrobowymi nieleczonego HCV

Diagnoza wirusowego zapalenia wątroby typu C składa się z dwóch etapów. Najpierw wykonuje się test na obecność przeciwciał, aby ustalić, czy pacjent miał kontakt z wirusem. Jeśli wynik jest pozytywny, drugi test PCR wykrywa obecność wirusowego RNA, aby ustalić, czy pacjent ma aktywną infekcję.

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniom Polsat News