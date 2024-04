Szczepionka na raka wątroby działa. Obiecujące zmniejszenie zmian nowotworowych

Taka szczepionka dostarcza kod genetyczny zmutowanych białek do komórek za pomocą małego impulsu elektrycznego i może działać na maksymalnie 40 zmutowanych genów. Warto jednak dodać, że pacjenci przyjmowali szczepionki razem z lekiem Keytruda firmy Merck i dzięki tej kombinacji u 30 proc. z nich zaobserwowano redukcję guza.

Bez poważnych skutków ubocznych

Naukowcy twierdzą, że to wynik mniej więcej dwukrotnie lepszy od reakcji zwykle obserwowanej w przypadku samej immunoterapii (12-18 proc.). Co więcej, u trzech z nich odpowiedź immunologiczna była pełna, czyli po medianie okresu obserwacji wynoszącej 21,5 miesiąca nie pozostały żadne wykrywalne oznaki guza.

To z pewnością sugeruje, że szczepionka faktycznie zwiększyła skuteczność kliniczną twierdzą badacze.

Co równie ważne, podczas badań nie wystąpiły żadne poważne działania niepożądane, a najczęściej zgłaszany skutek uboczny to łagodna reakcja w miejscu wstrzyknięcia. To zdaniem naukowców wyraźny sygnał do działania, czyli badań na zdecydowanie większą skalę, choć badacze odmówili podania szczegółów.



***

