Terapia pomoże wyhodować nową wątrobę... bezpośrednio w brzuchu

Bo chociaż niektórzy pacjenci żyją z ESLD przez lata, to szacuje się, że powoduje ona ok. 2 proc. wszystkich zgonów rocznie. Przeszczep wątroby może być skuteczną metodą leczenia, ale wiele osób cierpiących na tę chorobę nie spełnia kryteriów zostania biorcą narządu. Jak pierwszy pacjent, który otrzymał LYG-LIV-001 - co prawda minie wiele miesięcy, zanim naukowcy będą mogli stwierdzić, czy leczenie rzeczywiście mu pomogło, ale są dobrej myśli.



Zamiast przeszczepu

Badanie, które ma objąć łącznie 12 pacjentów, zakończy się nie wcześniej niż na początku 2026 r. Naukowcy zastrzegają jednak, że jeśli wyniki będą obiecujące, może zostać rozszerzone na kolejnych pacjentów.

Zwłaszcza że jak podkreślają, terapia umożliwia leczenie kilkudziesięciu pacjentów za pomocą jednego dawcy wątroby, co w obliczu niedoboru narządów do przeszczepu może okazać się zbawienne. Co więcej, LyGenesis rozwija także technologię bioreaktorów do hodowli innych narządów, w tym nerek, grasicy i trzustki.

Ta terapia będzie potencjalnie niezwykłym kamieniem milowym medycyny regeneracyjnej, ponieważ pomoże pacjentom z ESLD wyhodować w ich własnym organizmie nowe, funkcjonalne wątroby ektopowe powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny LyGenesis, Michael Hufford.