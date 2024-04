Komórki zawierające białko zwane TFF3, które występuje tylko w komórkach przedrakowych, zapewniają wczesne ostrzeżenie, że pacjent jest narażony na ryzyko raka przełyku i wymaga monitorowania. A co najważniejsze, test jest tani i prosty do wykonania, więc można go przeprowadzać na masową skalę - to mocno kontrastuje z obecnym podejściem do profilaktyki nowotworów, gdzie nawet badania markerów nowotworowych są wykonywane "oszczędnie".

Zmiany pojawiają się 10, a nawet 20 lat wcześniej

A skoro już przy testach z krwi jesteśmy, są one zresztą priorytetem instytutu, który ma do dyspozycji m.in. próbki dostarczone przez kobiety w ramach wcześniejszych badań przesiewowych w kierunku raka jajnika i nazywa je "kopalnią złota". Korzystając z tych próbek, badacze zidentyfikowali zmiany, które odróżniają dawców, u których zdiagnozowano nowotwór krwi 10 lub nawet 20 lat po dostarczeniu próbek, od dawców, u których takie schorzenia nie wystąpiły.

Inny z zespołów instytutu opracowuje obecnie biomarkery zapewniające lepsze sposoby identyfikowania osób, u których istnieje ryzyko złego rokowania z powodu raka prostaty. W tym przypadku kluczowym elementem strategii ma być zaś określenie osób zagrożonych, na przykład osób z rodzin, które mają odziedziczoną predyspozycję do nowotworów.



Odkrywamy, że na ponad dziesięć lat przed wystąpieniem objawów białaczki, we krwi człowieka zachodzą wyraźne zmiany genetyczne. To pokazuje, że istnieje długa szansa, którą można wykorzystać, aby interweniować i zastosować leczenie, które zmniejszy ryzyko zachorowania na raka wyjaśniają.