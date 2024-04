Mało zarabiasz, mózg cierpi. Bieda przyspiesza starzenie

Jak możemy przeczytać w badaniu opublikowanym na łamach magazynu naukowego JNeurosci, naukowcy znaleźli związek między szybszym rozkładem istoty białej, a co za tym idzie starzeniem się mózgu a niskimi dochodami gospodarstwa domowego. Ustalenia opierają się na analizie 751 osób w wieku od 50 do 91 lat, przeprowadzonej przez zespół naukowców z Uniwersytetu w Lozannie i Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii.

Po uwzględnieniu takich czynników, jak wiek, płeć i niektóre kluczowe problemy zdrowotne, badanie wykazało, że osoby z biedniejszych gospodarstw domowych wykazywały więcej oznak starzenia się istoty białej w mózgach w skanach MRI i osiągały gorsze wyniki w testach funkcji poznawczych niż osoby z zamożniejszych gospodarstw domowych.

Badanie to miało na celu zapewnienie wglądu w ścieżki łączące narażenie społeczno-ekonomiczne - dochód gospodarstwa domowego, ostatnie znane stanowisko zawodowe i trajektorie społeczno-ekonomiczne przebiegu życia - z mikrostrukturą mózgu i zdolnościami poznawczymi w średniej i późnej dorosłości wyjaśniają badacze.

Mniej pieniędzy, mniej istoty białej

Istota biała jest bardzo istotna, jeśli chodzi o przenoszenie wiadomości i sygnałów w mózgu, a jej ilość ma wpływ na zdolności poznawcze. Życie w ubóstwie lub jak to ujęli naukowcy, narażenie na "chroniczne niekorzystne warunki społeczno-ekonomiczne", od dawna wiązane jest ze złym stanem zdrowia i szybszym pogorszeniem funkcji poznawczych.

Poprzednie badania badające poziomy mózgu i społeczno-ekonomiczne uwzględniały jednak głównie ogólną objętość mózgu. W tym przypadku zespół chciał bliżej przyjrzeć się przyczynom takiego stanu rzeczy, co doprowadziło do odkrycia, że do szybszego rozkładu istoty białej zdają się przyczyniać liczba włókien odchodzących od każdego neuronu (gęstość neurytów) i stopień powłoki ochronnej na tych włóknach (mielinizacja).

Pieniądze to ochronny bufor mózgu

Gdy udało się zidentyfikować te subtelniejsze powiązania strukturalne, naukowcy mogli dalej badać możliwe mechanizmy za nimi stojące. I odkryli, że posiadanie większej ilości pieniędzy działa jak swego rodzaju bufor chroniący przed pogorszeniem funkcji poznawczych i to pomimo widocznych zmian fizycznych w mózgu.

W tym przypadku zespół nie zbadał wszystkich różnych czynników społecznych i środowiskowych, które mogą mieć wpływ na istotę białą, jak na przykład depresja. Ogólnie rzecz biorąc, badanie dostarcza jednak kolejnych dowodów na to, że lepsza sytuacja finansowa oznacza także zdrowsze życie.

Odkrycia te dostarczają szczegółowego neurobiologicznego zrozumienia różnic społeczno-ekonomicznych w anatomii mózgu i powiązanych wydajności poznawczych piszą naukowcy.

