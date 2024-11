Chiu pracuje nad tą metodą diagnostyczną od około dekady. Jest również współzałożycielem firmy Delve Bio, która produkuje zestawy do testów mNGS, analizuje próbki i dostarcza wyniki w ciągu 48 godzin. Metoda jest szczególnie przydatna do diagnozowania chorób neurologicznych lub infekcji ośrodkowego układu nerwowego, jak zapalenie opon mózgowych, które mogą mieć rzadkie przyczyny i szybko pogarszać stan pacjenta.

Pomoże zapobiec kolejnej pandemii?

mNGS może pomóc lekarzom w diagnozie i rozpoczęciu leczenia poważnych stanów w ciągu kilku dni, zamiast tygodni. Może również zapobiec przedłużonej hospitalizacji i niepotrzebnym zabiegom. Podczas testu DNA i RNA pacjenta są ekstrahowane z próbki CSF - następnie są analizowane przez przetwarzanie sekwencji w specjalnym systemie obliczeniowym. Miliony sekwencji są analizowane na minutę, aby zidentyfikować genetyczne "podpisy" potencjalnych patogenów. Dla przykładu, Delve Bio, które współpracuje z UCSF przy testach mNGS, korzysta z bazy danych obejmującej ponad 68 tys. patogenów.

Choć skuteczność testów mNGS została już potwierdzona w diagnostyce infekcji ośrodkowego układu nerwowego na podstawie próbek CSF, ta metoda może być również wykorzystywana do wykrywania wirusów układu oddechowego o potencjale pandemicznym, jak SARS-CoV-2 i grypa, co oznacza, że mogłaby pomóc we wczesnym wykrywaniu nadchodzących kryzysów zdrowotnych.

W tym celu badacze opracowali sposób na wykorzystanie płynów oddechowych do testów mNGS oraz w dużej mierze zautomatyzowali proces, skracając czas przetwarzania z 2-7 dni do 12-24 godzin.

Metoda ta może także wykrywać nowe szczepy wirusów, nawet przy ich niewielkiej obecności w próbce. Chiu i jego zespół pracują również nad adaptacją metody testów mNGS do analizy osocza i innych płynów ustrojowych. Na razie wersje testu mNGS oparte na płynie mózgowo-rdzeniowym i płynie oddechowym uzyskały status przełomowego urządzenia od FDA, co oznacza, że mogą zostać zatwierdzone w ciągu kilku miesięcy.

