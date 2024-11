Jak zauważa dr Lai Xue, chirurg kolorektalny z University of Texas Southwestern Medical Center w Dallas, długotrwałe siedzenie na toalecie może zwiększać ryzyko hemoroidów i osłabienia mięśni miednicy. Podobnego zdania jest dr Farah Monzur, specjalistka ze Stony Brook Medicine w Nowym Jorku, która dodaje, że na toalecie nie powinniśmy spędzać więcej niż 5-10 minut. Ale dlaczego zbyt długie siedzenie na WC może być niezdrowe?

Co się dzieje, gdy siedzimy zbyt długo?

Przyczyną problemów zdrowotnych jest... grawitacja. Siedzenie na sedesie powoduje, że pośladki są ściśnięte, a odbyt znajduje się w niższej pozycji niż podczas "normalnego" siedzenia, np. na kanapie, co prowadzi do zwiększonego nacisku na naczynia krwionośne dolnej części odbytnicy. To zjawisko może prowadzić do ich powiększenia i obrzęku, co zwiększa ryzyko wystąpienia hemoroidów, a do tego zmusza organizm do cięższej pracy, aby pompować krew z powrotem do serca.

To trochę jak zawór jednokierunkowy, gdzie krew płynie, ale trudno jej wrócić wyjaśnia dr Xue.