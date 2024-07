W dodatku zachodzi tam szczególne zjawisko, które wyróżnia to miejsce, na pierwszy rzut oka przypominające typową pustynię. Przestrzeń ta cechuje się bowiem rozległymi białymi wydmami tworzącymi krajobraz niczym z kart „Diuny”, które jednak regularnie zamieniają się w niesamowity, usiany szmaragdowymi akwenami, rajski zakątek. Kiedy warto tam jechać, aby doświadczyć pełni piękna Lençóis Maranhenses?



Zdjęcie Ogromny obszar warto zwiedzać z przewodnikiem. Ciepłe źródła służą turystom za miejsca kąpieli i rekreacji wodnej. / Joao lara mesquita, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Park Narodowy Lençóis Maranhenses na liście UNESCO. Niezwykłe miejsce w Ameryce Południowej

W zagłębieniach między wydmami co jakiś czas w wyniku opadów zbiera się woda, tworząc lazurowe i szmaragdowe baseny mieniące się w słońcu. „Tak, na tym piaszczystym terenie pada deszcz. Ponadto pora deszczowa trwa ponad pół roku. Dlatego nie można nazwać tego obszaru typową pustynią”, wyjaśnia zarząd parku. Niektóre laguny są natomiast stałe.

Jak to się dzieje, że woda utrzymuje się w zbiornikach przez dłuższy czas? Warstwa znajdujących się pod piaskami skał ma nieprzepuszczalne właściwości, przez co woda nie wsiąka tak szybko w głąb ziemi. Otoczone przez wydmowe piaski laguny pojawiają się przez wiele miesięcy — pora deszczowa trwa od lutego do sierpnia.

Zdjęcie Niezwykłe białe wydmy poprzecinane są ogromną liczbą akwenów, które mienią się na niebiesko i zielono. / Heris Luiz Cordeiro Rocha, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

Jedne z najpiękniejszych wydm świata można zwiedzać

Zdaniem organizatorów wycieczek najlepszy okres dla turystów to występuje między lipcem a wrześniem, dlatego też warto wybrać się do Lençóis Maranhenses właśnie wtedy. Można nie tylko podziwiać piękne widoki, ale i zażyć kąpieli w akwenach oraz uprawiać sporty wodne. Park o powierzchni ok. 1550 km2 znajduje się w północno-wschodnim stanie Maranhão, w strefie przejściowej między biomami Amazonii, Cerrado i Caatinga.

Z okolicznych miast do parku kursują autobusy i taksówki, a do zwiedzania obszaru najlepiej wynająć przewodnika. Najłatwiejszym sposobem dotarcia do Parku Narodowego Lençóis Maranhenses jest wybranie się tam z położonego tuż obok miasta Barreirinhas.

- Jeśli chcesz zwiedzić Lençóis Maranhenses, warto wynająć przewodnika, ale możesz też zrobić to na własną rękę. Jeśli się zgubisz, jest tam mnóstwo świeżej wody, która wystarczy, aby przetrwać próbę wydostania się z wydm — żartuje jedna z firm turystycznych.