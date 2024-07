Miejsce z opowieści Davida Attenborough kusi turystów. Jest haczyk

W swoich programach Davida Attenborough opowiada o różnych zakątkach świata, przybliżając widzom niezwykłości Ziemi. Jednym z odwiedzonych przez badacza miejsc było Lord Howe.

Obszar figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO i generuje spore zainteresowanie, jednak nie tak łatwo jest się tam dostać. Równocześnie może tam przebywać tylko 400 turystów, a popyt jest tak duży, że rezerwacje chętni robią już nawet na 2026 rok. Dlaczego?

Na świecie jest wiele pięknych miejsc, które swoimi walorami przyciągają tłumy turystów. Niektórym mieszkańcom jest to na rękę, inni walczą o wprowadzenie ograniczeń, by zaznać nieco spokoju we własnym mieście — ustalenie limitu odwiedzających staje się coraz popularniejszą metodą wybieraną przez władze w celu radzenia sobie z tłumami.

W przypadku Lord Howe limity te nie są jednak nowością. Wzmiankowana w serii Davida Attenborough „Życie ptaków” wyspa takie ograniczenia ma od 40 lat. Może tam przebywać tylko 400 podróżników jednocześnie — mniej więcej tyle samo, ile mieszka tam osób — i zasada ta jest ściśle regulowane poprzez liczbę dostępnych łóżek!

Zdjęcie Kompleks Lord Howe to wyspa o tej samej nazwie oraz pobliskie wysepki oraz skały - łącznie jest ich ok. 30. / Inas66, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

Dlaczego ludzie jadą na Lord Howe? Unikatowe miejsce na krańcu świata

Lord Howe to wyspa, która należy do stanu Nowa Południowa Walia. Cały kompleks Lord Howe to wyspy i wysepki oceaniczne pochodzenia wulkanicznego, na których znajduje się sporo unikalnych roślin i zwierząt, a także najbardziej na świecie wysunięta na południe prawdziwa rafa koralowa.



Wprowadzenie ograniczeń dla turystów miało na celu właśnie ochronę tej znaczącej liczby unikalnych gatunków endemicznych Lord Howe. Ścisłe ograniczenia nie przeszkadzają jednak pasjonatom — jak powiedział CNN jeden z mieszkańców wyspy, jego hotel ma kalendarz rezerwacji wypełniony już do końca 2025 roku.