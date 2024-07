Wstęp do Wenecji będzie droższy? Podatek turystyczny się sprawdził

Opłata za wstęp do Wenecji a podniesienie świadomości turystów

Według rozmówcy PAP opłata za wstęp do miasta podniosła świadomość turystów. „Wielu gości podczas kontroli pochwalało koncepcję wnoszenia opłaty 5 euro na rzecz przyszłości miasta. To osiągnięcie podkreśla główny cel eksperymentu: podniesienie świadomości turystów, by wiedzieli, że wchodzą na teren wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, skarbu, który musi być zachowany dla przyszłych pokoleń”, powiedział.

Przeprowadzono też wstępną analizę danych pozyskanych dzięki testowym opłatom. „Osoby wybierające się na jednodniowe wycieczki i turyści wolą sobotę od niedzieli, a w żaden z 29 dni eksperymentu nie osiągnięto dnia szczytowej frekwencji, równej tej, którą odnotowano 30 kwietnia 2023 r.” - poinformowało miasto w oświadczeniu.

CNN przekazało, że łącznie w czasie trwania eksperymentu rezerwacji dokonało 3 618 114 osób, z czego 1 398 084 zostało zwolnionych z obowiązku zapłaty, ponieważ zatrzymali się w hotelach, część zwolnień z opłat dotyczyła ponadto dojeżdżających pracowników, studentów oraz krewnych mieszkańców i wybranych osób, które uczestniczyły w określonych wydarzeniach.