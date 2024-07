Turyści ważniejsi od mieszkańców? Władze odradzają wychodzenie z domów

Turystyka jest ważna, ale nie aż tak. Popularne miejsca wprowadzają limity

Turystyka jest dla wielu miast ważna, bo stanowi główne źródło utrzymania dla mnóstwa osób z lokalnej społeczności, jednak niekiedy dochodzi do ekstremalnych sytuacji, gdy turystów zjawia się tyle samo lub więcej co mieszkańców danego miejsca. Panagiotis Kavallaris, przedstawiciel władz na Santorini, który opublikował w mediach społecznościowych post z apelem do mieszkańców o ograniczenie przemieszczania się w związku z podwyższonym ruchem turystycznym, już go usunął, ale debata na temat ogromu odwiedzających trwa.

Władze Santorini rozważają przywrócenie limitów i innych regulacji, by poradzić sobie z nadmierną turystyką. Nikos Zorzos, burmistrz Santorini powiedział, że liczba gości przypływająca na wyspę dziennie nie powinna przekraczać 8 tys., podaje PAP.

Zdjęcie Santorini to niezwykle popularne miejsce. / 123RF/PICSEL

Nie jest to jedyne miejsce, które decyduje się na wprowadzanie ograniczeń dla turystów. Ostatnio władze Wenecji poinformowały o sukcesie testów opłat za wstęp do miasta i wyraziły chęć utrzymania takiego procederu, by zmniejszyć napływ turystów. Limity wstępu obowiązują też np. na Lord Howe, może tam przebywać tylko 400 podróżników jednocześnie — mniej więcej tyle samo osób zamieszkuje ten rajski zakątek. Nowe zasady tego lata wprowadzono też na wyspie Île-de-Bréhat we Francji. Obowiązują one do 23 sierpnia w godzinach 8:30-14:3 i pozwolą na odwiedziny nie więcej niż 4700 turystów dziennie.

"Nawet turyści narzekają na dużą liczbę turystów"

Według źródła burmistrz Santorini ogłosił przywrócenie limitu liczby osób przybywających na Santorini — takie ograniczenia mają zostać wprowadzone od przyszłego roku. Zorzos dodał też, że konieczna jest budowa nowego portu, ulepszenie infrastruktury energetycznej i poprawa planowania miejskiego. „Opowiedział się również za uregulowaniem działalności hoteli i Airbnb”.

- Grecki rzecznik praw obywatelskich w niedawnym raporcie poinformował, że popularna w mediach społecznościowych grecka wyspa Santorini, na której mieszka ok. 15,5 tys. osób, rocznie przyjmuje ponad pięć milionów gości. W 2012 roku liczba ta była dwukrotnie mniejsza. Jak podkreślono, na Santorini nawet turyści narzekają na dużą liczbę turystów — podaje wspomniane źródło.