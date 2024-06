Bułgaria, Turcja, Chorwacja. Polacy uwielbiają podróżować na południe, gdzie wysokie temperatury można połączyć z czystymi i ciepłymi wodami morskimi. Okazuje się jednak, że tradycyjne kierunki idą w niepamięć. Coraz większą popularność zyskuje inny kraj.

Jest tak mały, że patrząc na mapę, można zupełnie przeoczyć, że znajduje się w Europie. Jego powierzchnia wynosi zaledwie 316 km kw., a więc jest mniej więcej wielkości Krakowa (327 km kw). Liczba ludności wynosi ok. 520 tys., a więc nieco mniej niż liczy Poznań. Mimo to ma swój własny język i należy do Unii Europejskiej, w związku z czym, aby przekroczyć granicę, wystarczy dowód osobisty. O jakim kraju mowa?

Reklama

Nowy ulubiony kierunek Polaków

Myśląc o wakacjach nad Morzem Śródziemnym, wiele osób bierze pod uwagę Hiszpanię, Francję, Chorwację, Grecję i Włochy. Tuż przy Sycylii znajdziemy jeszcze jeden atrakcyjny turystycznie kraj - Maltę.

Zdjęcie Valletta Cruise Port, Malta / Annamariamaria/CC BY-SA 4.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl) / Wikimedia

2023 rok minął pod znakiem odbudowy turystyki po okresie pandemii. Choć te najpopularniejsze miejsca nie mogą narzekać na brak turystów, a wręcz wprowadzają ograniczenia, to w wielu ciekawych miastach i regionach jeszcze daleko do ruchu sprzed 2020 roku.

Tymczasem Malta nie tylko szybko odbudowała ruch turystyczny, ale w 2023 roku świętowała rekordową liczbę 3 mln odwiedzających. Nikt nie planuje osiąść na laurach, 2024 rok szykuje się jeszcze lepiej. Swoją cegiełkę, a raczej dużą cegłę dołożyli Polacy. Jak wskazuje Maltańska Organizacja Turystyczna (Malta Tourism Authority - MTA) tylko od stycznia do marca 2024 Maltę odwiedziło niespełna 62 tys. turystów z naszego kraju. O 25 tys. osób więcej niż w okresie styczeń-marzec 2023 roku. To wzrost o 70 proc.

- Ogromny wzrost zainteresowania Maltą wśród polskich odbiorców wynika z jednej strony z rozbudowanej i dostępnej przez cały rok siatki bezpośrednich połączeń lotniczych realizowanych z największych miast (Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk). Z drugiej strony pozycjonowanie Malty jako kierunku całorocznego, oferujący bogatą ofertę turystyczną o różnych porach roku, zdaje swój egzamin. To sprawia, że staje się ona destynacją wielokrotnego wyboru - podkreśla John Mary Attard regionalny dyrektor biura MTA Warsaw.

Obecny wynik plasuje nas na 3 miejscu turystycznego podium. Pierwsze miejsce zgarnęła Wielka Brytania ze 108 tysiącami turystów, drugie (tu chyba nie powinno być niespodzianki) są Włochy z 91 tysiącami turystów. Pod względem liczby odwiedzin wyprzedzamy m.in. Niemców (44 tys.) czy Francuzów (39 tys.).

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!