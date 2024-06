Spis treści: 01 Każdy kraj jest wyjątkowy

Każdy kraj jest wyjątkowy

Na świecie znajdziemy ponad 190 państw i zdecydowana większość z nich ma do zaoferowania coś wyjątkowego. Może to być konkretna cecha, położenie, język czy kultura - są wyjątkowe, nawet jeżeli powstały po długich latach znajdowania się w granicach innego kraju.

Mieszkaniec każdego z nich będzie twierdził, że to jego ojczyzna jest jedyna w swoim rodzaju i będzie mieć sporo racji. Nie znajdziemy przecież drugiej Szwecji, drugiej Polski czy Czech. A jednak okazuje się, że dane kraje mogą mieć na świecie swoich "bliźniaków". Może nie jest to rodzeństwo podobne 1 do 1, ale pod pewnymi względami można mówić o pewnych punktach wspólnych. Które kraje są podobne do Polski? Sprawdźmy to pod względem kilku czynników.

Ilu jest Polaków? Tyle samo jak...

Według najnowszych danych populacja Polski wynosi obecnie niespełna 38 milionów osób. To stawia nasz kraj na 37. miejscu w liście wszystkich państw świata pod względem liczby ludności. Oznacza to, że w naszym kraju mieszka zdecydowanie więcej osób, niż w znacznej większości pozostałych. Jeszcze wyższe miejsce zajmujemy w rankingu europejskim - w tym wypadku Polska znajduje się na 9. pozycji, ustępując m.in. Francji czy Niemcom.

Czy znajdziemy na świecie kraj mający podobną populację do naszego państwa? Okazuje się, że owszem - co jednak ciekawe, nasz "populacyjny bliźniak" nie znajduje się nawet w Europie. To Maroko, które według estymacji na 1 czerwca 2023 roku miało populację wynoszącą nieco ponad 37 milionów osób. Nieco mniej niż my, podobnie zresztą jak w przypadku Uzbekistanu, który według szacunków zamieszkuje niewiele mniej niż 37 milionów. A co, gdyby spojrzeć "w górę"? Wówczas dostrzeżemy Kanadę, jednak w przypadku tego kraju mowa już o ponad 40 milionach osób.

Zdjęcie Maroko. / 123RF/PICSEL

Ten kraj jest tak samo duży jak Polska

Skoro było o populacji, to czas na wielkość. W tym zestawieniu Polska spada na zdecydowanie niższą lokatę, niż w przypadku populacji. Nasz kraj ma powierzchnię wynoszącą 312,685 kilometrów kwadratowych i jest 70. największym krajem świata. Daleko nam do Chin czy USA, ale większe są również niektóre europejskie państwa - na przykład Finlandia, Szwecja czy Ukraina. Mimo to na świecie bez trudu znajdziemy kraje o bardzo podobnej powierzchni.

Jaki kraj ma powierzchnię podobną do Polski? W celu znalezienia takiego kraju musimy udać się na Bliski Wschód. To właśnie tam leży Oman o wielkości 309,500 kilometrów kwadratowych. Nieco ponad 3000 kilometrów kwadratowych różnicy stawia go jako kraj najbardziej podobny do Polski pod względem wielkości. Nieco większe od Polski jest natomiast Wybrzeże Kości Słoniowej - 322,462 km2. Co ciekawe, podobna różnica jak między WKS a Polską, występuje również między naszym krajem a Włochami. Państwo ze stolicą w Rzymie jest od nas mniejsze, choć niewiele - zaledwie o 10 617 km2.

Zdjęcie Oman. / 123RF/PICSEL

Polska i bogactwo. Komu wiedzie się podobnie do nas?

Na koniec weźmy pod uwagę temat pieniędzy, czyli wszelkiej maści wskaźników gospodarczy odnoszących się do tego, jaki jest efekt pracy danego społeczeństwa. Rzut oka na ranking PKB mówi nam jasno - źle nie jest, bo według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 2024 rok, Polska zajmuje 21. pozycję na świecie. Co jednak ciekawe, miejsce to dzielimy z kimś jeszcze. To Tajwan - najbardziej podobny do Polski kraj na liście PKB.

Wartość tego czynnika dla Polski (wyrażonego w milionach USD) wynosi 844 623, natomiast w przypadku Tajwanu to 802,958. Nad nami jest Szwajcaria (938,458), a niżej, bo na 22. lokacie uplasowała się Belgia z wynikiem 655,192.

Teraz sprawdźmy jeszcze, jak wypadamy w przypadku rankingu PKB na głowę, czyli na jednego mieszkańca. W tym wypadku jest niestety nieco słabiej, bo według MFW na ten roik zajmujemy 39. miejsce. Co jednak ciekawe, tym razem najbardziej podobne do nas państwo jest również naszym sąsiadem. PKB per capita Polski (w dolarach międzynarodowych) to 49,060, a naszych południowych sąsiadów, czyli Czechów - 50,475. Miejsce za Polską uplasowała się Portugalia z wynikiem 47,070 na jednego mieszkańca.

