T3 realizowana przez Baltic Hub to duża inwestycja w Polsce, która przyczyni się finalnie do wzrostu powierzchni kraju o dodatkowe kilkadziesiąt hektarów. Stanie się tak po zakończeniu budowy nowego terminala kontenerowego, który powstaje na wodzie. W ostatnim czasie prace nad inwestycją zostały przyspieszone.

Postęp prac nad terminalem kontenerowym T3 przekroczył 45 proc.

Rozbudowa Baltic Hub została zainicjowana w listopadzie 2022 r. Zdecydowano się na postawienie dodatkowego terminalu kontenerowego o nazwie T3, który ma postać głębokowodnego nabrzeża o długości 717 m oraz głębokości 18 m. Powstaje ono na wodzie, ale część infrastruktury stanowi rozbudowa na lądzie, w odległości około 300 m od plaży Stogi.

Zdjęcie Prace Baltic Hub nad terminalem T3 idą w dobrym kierunku. / Baltic Hub / materiały prasowe

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym panującym w miesiącach zimowych obecny postęp prac nad rozbudową Baltic Hub przekroczył 45 proc. Na koniec tego miesiąca planowane jest zwolnienie frontów na 4 ze wszystkich 18 placów do składowania. Obszar ten zajmuje około 6 ha.

Znaczące postępy widać także na innych betonowych elementach, takich jak nabrzeże główne — zaawansowane w ponad 25 proc. oraz element równoległy do nabrzeża, tzw. belka śródlądowa — RCB, która jest zaawansowana w 15 proc. Oba wspomniane elementy są kluczowe dla całej konstrukcji nabrzeża z uwagi na fakt, że docelowo będą przenosić obciążenia z suwnic nabrzeżowych typu STS. Czytamy w komunikacie prasowym Baltic Hub

Powierzchnia Polski zwiększy się o 36 ha

Po sfinalizowaniu prac nad budową terminalu kontenerowego T3 przy Baltic Hub powierzchnia Polski zwiększy się o dodatkowe 36 ha. W porównaniu do zmian, które GUS podał w zeszłym roku za 2022 r., to całkiem niewiele. Wtedy raportowano, że powierzchnia kraju wynosi 31 393 136 ha i wzrosła o 121 106 ha.

Związane to było z dostosowaniem granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza, co jest następstwem rozporządzenia Rady Ministrów z 2017 r. Głównie dotyczyło to woj. pomorskiego.

Rozbudowa Baltic Hub warta 2 mld zł

Budowa terminu kontenerowego T3 to ogromna inwestycja o wartości 470 mln euro (ok. 2 mld zł). Finansowaniem zajęło się Baltic Hub, które przeznaczyło na to środki własne oraz pozyskane w ramach kredytów. Placówka posłuży do przeładunku i magazynowania kontenerów. Ma to być jedno z największych miejsc tego typu w całej Europie.

Ogromne suwnice nadbrzeżne (w liczbie siedmiu) mają być w stanie obsługiwać największe statki transportowe na świecie. Baltic Hub planuje sfinalizować inwestycję we wrześniu 2025 r. Wtedy terminal zostanie oddany do komercyjnego użytku.

W ramach ciekawostki warto dodać, że Baltic Hub kilka dni temu ustanowił nowe rekordy z zakresu świadczenia usług. 4 kwietnia na jednej zmianie dziennej obsłużono 1731 ciężarówek oraz 2652 kontenery. Natomiast czas obsługi skrócono do 32 minut.