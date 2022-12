To, że Gdańsk jest miastem portowym, wie każdy. Ale za to nie każdy wie, że jest tu największy port kontenerowy na Bałtyku. Niedługo będzie jeszcze większy, a to za sprawą rozbudowy, która ruszyła 28 listopada, a zakończyć ma się w drugim kwartale 2025 roku.

Gdańsk: Port kontenerowy będzie jeszcze większy i wykonany z dbałością o naturę

Dzięki swojej długości i głębokości terminal T3 będzie zdolny do obsługi największych statków kontenerowych na świecie. Jak informuje Baltic Hub (wcześniej DTC Gdańsk), operator terminala, powstanie również plac o powierzchni operacyjnej 36,5 ha. Mimo że ukończenie całości szacuje się na drugi kwartał 2025 r., to już w pierwszej połowie 2024 r., po ukończeniu pierwszej fazy budowy, będzie otwarty dla działalności komercyjnej.

— Baltic Hub to prawdziwy terminal dwudziestego pierwszego wieku, gdzie zastosowana będzie niskoemisyjna technologia najnowszej generacji, z której byłby dumny każdy europejski port. Raz jeszcze podkreślamy, że podejmiemy wszelkie uznane na świecie środki zapobiegawcze w celu ochrony środowiska, życia morskiego oraz siedlisk na obszarze objętym inwestycją. Ta budowa od A do Z będzie odzwierciedlać nasze zobowiązanie do zrównoważonych inwestycji, np. poprzez użycie niskoemisyjnego betonu oraz dostawę przyjaznego dla środowiska sprzętu - jak choćby elektrycznych suwnic placowych. — obiecuje Charles Baker, dyrektor generalny Baltic Hub.

Zdjęcie Nowy terminal będzie otwarty dla działalności komercyjnej w pierwszej połowie 2024 r. / Baltic Hub / materiały prasowe

Nowy terminal w liczbach

Zakończono już prace projektowe i przygotowawcze. Prace budowlane zakładają wybranie 4 mln m sześc. materiału, wykonanie nabrzeża o długości 717 m i 17,5 m głębokości. Będzie również półautomatyczny - to trent obecny na całym świecie i nowość w Polsce. Całkowity koszt inwestycji wynosi 450 milionów euro.

W momencie otwarcia, 15 lat temu Baltic Hub posiadał jedno głębokowodne nabrzeże o rocznej zdolności przeładunkowej na poziomie 500 000 TEU. TEU (ang. twenty-foot equivalent unit) jest jednostką pojemności używaną często w odniesieniu do portów i statków. Jest równoważna z objętością kontenera o długości 20 stóp (6,1 m).

Obecnie funkcjonują dwa głębokowodne nabrzeża o łącznej długości 1,3 km, 14 suwnicami bramowymi STS (Ship-to-Shore) o rocznej przepustowości 2,7 mln TEU.

Zdjęcie Suwnice w porcie kontenerowym w Gdańsku / Baltic Hub / materiały prasowe

Największe porty kontenerowe w Europie

Baltic Hub dzięki kolejnym inwestycjom nie tylko chce zostać głównym operatorem obsługującym Europę Środkowo-Wschodnią, a zwłaszcza kraje bez dostępu do morza jak Czechy, Słowacja czy Węgry, ale również jednym z największych portów w Europie. Według portalu ShipHub największymi portami kontenerowymi w Europie w 2021 r. były:

Rortterdam, Holandia (14,8 mln TEU)

Antwerpia, Belgia (11,8 mln TEU)

Hamburg, Niemcy (9,25 mln TEU)

Pireus, Grecja (5,65 mln TEU)

Walencja, Hiszpania (5,44 mln TEU)

Gdańsk w ubiegłorocznym zestawieniu był na 15 miejscu.

Zdjęcie Port Gdańsk w 2021 r. był na 15 miejscu wśród największych portów kontenerowych w Europie. / Baltic Hub / materiały prasowe

