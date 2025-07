Okazuje się, że włączenie oregano do swojej regularnej diety może mieć dobry wpływ na utrzymanie zdrowego poziomu ciśnienie krwi. Dlaczego? Jest bogate w silne przeciwutleniacze, które wspierają ogólny stan zdrowia i zwalczają szkodliwe wolne rodniki, mogące powodować uszkodzenia komórkowe. Diety bogate w antyoksydanty powiązano z niższym ciśnieniem krwi u osób z podwyższonym poziomem.

Wiele kuchni ma w swoich przepisach oregano, m.in. kuchnia włoska, grecka, hiszpańska czy meksykańska, dlatego istnieje dużo sposobów na wykorzystanie go w diecie. Należy przy tym pamiętać, aby dodać przyprawę dopiero do gotowego dania, co pozwoli zachować jego właściwości i smak.