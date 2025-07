Według archeologów około 3800-3700 lat p.n.e. obie hale rozmontowano i zbudowano jedną, o mniejszych wymiarach. Była ona miejscem rytualnych spotkań do 3600 roku p.n.e. Po tym jednak stała się już stricte przybytkiem mieszkalnym. Niemniej do 2500 roku p.n.e. w okolicach odbywały się sezonowe rytualne zgromadzenia.

Wstępne hipotezy zakładają, że miejsce to było początkowo punktem zgromadzeń społeczności neolitycznych z terenów dzisiejszej Szkocji. Na miejscu wykopalisk archeolodzy znaleźli artefakty, które według nich mogły pochodzić z odległych miejsc m.in. smołowiec z wyspy Isle of Array, która znajduje się około 180 kilometrów od Carnoustie.

Skala budowli wskazuje na ogromne zaawansowanie kulturowe jej budowniczych oraz pierwszych użytkowników. Stanowi dowód na to, jak rozwinięte musiały być prehistoryczne społeczności Szkocji , które nie tylko potrafiły budować tak kompleksowe drewniane konstrukcje około 1000 lat przed postawieniem pierwszego kamienia w Stonehenge, ale także formować wspólne szlaki komunikacyjne.

Co jednak ciekawe archeolodzy znaleźli ślady ludzkiej aktywności także w epoce brązu. Według wstępnych założeń, w nieokreślonym momencie po 2500 roku p.n.e. miejsce przy Carnoustie zostało opuszczone. Jednak pewna grupa ludzi odkryła je ponownie w 1400 roku p.n.e., prowadząc do ponownego zasiedlenia, jakie trwało do 800 roku p.n.e.