Czy Peñico, zlokalizowane ok. 200 km na północ od Limy (na wysokości 600 m n.p.m.) i datowane na okres między 1800 a 1500 r. p.n.e., może być brakującym ogniwem pomiędzy najstarszą cywilizacją Ameryk, czyli Caral a późniejszymi kulturami andyjskimi? To jedno z pytań, jakie stawiają naukowcy, którzy od ośmiu lat prowadzą tu prace wykopaliskowe.

Ich efekt najbardziej imponująco prezentuje się z powietrza, na opublikowanych nagraniach z drona widać okrągłą strukturę umieszczoną na tarasie zbocza, otoczoną ruinami budowli z kamienia i gliny. Badacze zidentyfikowali tu łącznie 18 budowli, w tym świątyń i kompleksów mieszkalnych, a wśród znalezisk znajdują się też przedmioty rytualne, gliniane figurki ludzi i zwierząt oraz naszyjniki z muszelek i koralików , co wskazuje na rozbudowaną sieć kontaktów z regionami nadmorskimi i tropikalnymi.

Czy Peñico to spadkobierca Caral?

Archeolodzy są więc zgodni, że Peñico nie było odosobnionym ośrodkiem - stanowiło ważny punkt wymiany i komunikacji. Co więcej, leży niedaleko słynnego Caral, miasta sprzed 5 tys. lat uznawanego za kolebkę cywilizacji w Amerykach . Posiada ono 32 monumentalne konstrukcje, m.in. piramidy, złożone systemy rolnicze i starannie zaplanowaną urbanistykę.

Co ważne, powstało niezależnie od starożytnych kultur Azji i Bliskiego Wschodu. Według dr Ruth Shady, archeolożki, która kierowała wykopaliskami zarówno w Caral, jak i w Peñico, nowe odkrycie może pomóc zrozumieć, co stało się z Caral po katastrofie klimatycznej, która doprowadziła do jego upadku.