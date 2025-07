Niedawno specjaliści z Wisconsin Historical Society we współpracy z Wisconsin Underwater Archeology Association (WUAA) przeprowadzili zaawansowane badania sonarowe rzeki Fox w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy wykorzystali sonar boczny o wysokiej rozdzielczości do mapowania 4-kilometrowego odcinka koryta rzeki w mieście Oshkosh.

Badania sonarowe pokazały ogrom skał i drzew, a wśród nich także coś, co się wyróżniało - już kawałek poza wyznaczonym wcześniej obszarem poszukiwań wychwycono zarys czegoś, co okazało się częściowo zakopanym kadłubem statku. Obiekt zbadano dokładniej - leżał na głębokości zaledwie ok. 9 metrów, a jego wymiary oceniono na ok. 7 metrów szerokości i 27 metrów długości. Pomiary nie zgadzały się z danymi na temat statku Berlin City, co jeszcze bardziej zaintrygowało badaczy. Archeolodzy sądzą, że zidentyfikowali miejsce spoczynku LW Crane, drewnianego statku parowego, który zapalił się i zatonął w rzece Fox w 1880 roku.