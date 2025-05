To właśnie dynamiczny rozwój technik eksploracyjnych pozwala nie tylko zaglądać w najgłębsze zakamarki oceanów, ale również odsłaniać sekrety wraków statków rozsianych po całym dnie morskim. Właśnie dzięki połączeniu sprawdzonych metod i wykorzystaniu nowych rozwiązań ciekawego odkrycia dokonano niedawno u wybrzeży Australii. To statek z czasów gorączki złota.

Do poszukiwań wraku przygotowywano się m.in. poprzez analizę dostępnych archiwów i dokumentacji. Specjaliści, którzy zeszli na dno użyli detektorów metalu i magnetometrów do lokalizacji dużych fragmentów stali i żelaza. Jak wspomina cytowany przez CNN archeolog James Hunter, o odkryciu zadecydował jednak przypadek - pokrywający dno piach odsłonił fragment zatopionej jednostki. Według badaczy była to część Koning Willem de Tweede (Król Wilhelm II), który był holenderskim statkiem handlowym o wadze 800 ton. Archeolodzy podwodni od kilku lat starali się odnaleźć na tym obszarze ten konkretny wrak: teraz twierdzą, że im się udało. W maju 2025 roku doniesiono, że reszta wraku też została już zlokalizowana - spoczywała około 400 m od plaży w Robe, w dość płytkiej wodzie.

Naukowcy byli w stanie ustalić konkrety na temat odkrycia na podstawie jego lokalizacji, która odpowiada historycznym opisom, oraz długości wykrytych metalowych części, które odpowiadały udokumentowanej długości i szerokości statku (43 × 12 m). Statek ten zatonął w czerwcu 1857 roku u wybrzeży Robe w Australii Południowej. Kursował między Holandią a Australią, przewożąc towary i pasażerów. Załoga dorabiała sobie, przewożąc poszukiwaczy podczas gorączki złota. Podczas ostatniej podróży statek zahaczył o Hongkong, skąd zabrał 400 pracowników z Chin, zmierzających do kopalń złota w stanie Wiktoria. Gdy po wysadzeniu pasażerów Król Wilhelm II wyruszył w drogę powrotną do Holandii, na trasie spotkała go burza. W jej skutek statek uległ znacznym uszkodzeniom i zatonął. Choć część załogi przeżyła, a kapitan opowiedział o tragedii, to mimo wszystko przez prawie 170 lat wrak Koninga pozostawał zaginiony.