Poszukiwania statku Quest. Oceanografowie, historycy i nurkowie

W poszukiwaniach parowca brał udział interdyscyplinarny zespół badaczy - wśród nich byli historycy, nurkowie i oceanografowie. Lokalizację wraku udało się ustalić na podstawie poszukiwań z użyciem sonaru oraz badań z wykorzystaniem zdjęć, map, zapisów pomiarów nawigacyjnych, dzienników statków i notatek z czasów zatonięcia parowca, a także dzięki analizie prądów morskich.

Poszukiwaniami kierował słynny łowca wraków David Mearns. Jak powiedział BBC, z całą pewnością wiadomo już, że jest to wrak Questa, który "w panteonie statków polarnych jest zdecydowanie ikoną". Patronką poszukiwań wraku została Alexandra Shackleton, wnuczka słynnego odkrywcy. Kobieta powiedziała BBC, że jest zachwycona odkryciem i czuje "ulgę, szczęście oraz ogromny podziw dla członków zespołu badawczego".

- Shackleton będzie żył wiecznie jako jeden z największych odkrywców wszech czasów, nie tylko ze względu na to, co osiągnął podczas eksploracji, ale także ze względu na sposób, w jaki tego dokonał i to, jak opiekował się swoimi ludźmi - powiedział BBC David Mearns.