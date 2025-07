Gwoździem programu tegorocznej konferencji Made by Google będą nowe smartfony z serii Pixel 10. Są to cztery telefony - Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL oraz składak 10 Pro Fold . Wiemy, że pod względem designu nie zdecydowano się na większe zmiany. Urządzenia będą wizualnie podobne do serii 9 z 2024 r. Jednak otrzymają różne ulepszenia i wśród nich będzie m.in. nowy autorski procesor Tensor G5 .

Smartfony z serii Google Pixel 10 to nie wszystko, co zobaczymy 20 sierpnia. Gigant z Mountain View szykuje także inne produkty. W trakcie wydarzenia w Nowym Jorku zostaną również zaprezentowane smartwatche Pixel Watch 4 oraz słuchawki bezprzewodowe Pixel Buds 2A , czyli nieco tańsze od wersji Pro .

Polskie ceny nowych produktów nie są na razie znane, ale powinny być zbliżone do kwot poprzedniej generacji. Sugeruje to przeciek sprzed kilku dni, kiedy to do sieci przedostały się europejskie ceny telefonów Google Pixel 10. Te pozostają na dotychczasowym poziomie. Na razie nie ma pewności, że składany smartfon Pixel 10 Pro Fold pojawi się w kraju. Poprzednie dwie generacje urządzenia nie były dostępne w Polsce.