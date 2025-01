Zakaz eksportu zaawansowanych amerykańskich podzespołów, m.in. do obsługi sztucznej inteligencji, mocno wpłynął na chiński rynek elektroniki. Państwo Środka szybko jednak zareagowało, wspierając lokalną produkcję i właśnie zaczynamy obserwować tego efekty. I chociaż pierwsze próby, m.in. w zakresie kart graficznych, mocno odstawały od rynkowych liderów, Chińczykom najwyraźniej udało się osiągnąć wydajność wystarczającą do obsługi AI.

Skąd ten wniosek? Najnowszy model chatbota sztucznej inteligencji DeepSeek, wydany w zeszłym tygodniu, z apewniać ma wydajność porównywalną z zachodnimi chatbotami za ułamek ich ceny , więc z miejsca zaczął być postrzegany jako konkurencyjny w stosunku do modeli OpenAI i Meta Platforms Inc.

Od razu pojawiły się obawy, że może to zakłócić obecny model biznesowy sztucznej inteligencji, który opiera się na wysokiej klasy chipach i dużej mocy obliczeniowej, a co za tym idzie i energii

W piątek Meta ogłosiła plany zwiększenia wydatków kapitałowych na projekty związane z AI w tym roku o około połowę, do maksymalnie 65 miliardów dolarów. To ogłoszenie nastąpiło po tym, jak OpenAI, SoftBank Group Corp. i Oracle Corp. zapowiedziały wspólną inwestycję o wartości 100 miliardów dolarów, nazwaną Stargate , w budowę centrów danych i infrastruktury AI w USA.

W ramach działań mających na celu zahamowanie postępu Chin w dziedzinie AI, USA zakazały eksportu zaawansowanych technologii półprzewodnikowych do tego kraju oraz ograniczyły sprzedaż zaawansowanych chipów AI od Nvidii do wielu państw, w tym sojuszników. ASML nigdy nie mogło sprzedawać swoich najbardziej zaawansowanych maszyn do litografii ekstremalnie ultrafioletowej (EUV) do Chin z powodu amerykańskich ograniczeń eksportowych, a w ubiegłym roku rząd holenderski, pod presją administracji Bidena, ograniczył również eksport systemów do litografii immersyjnej głębokiego ultrafioletu (DUV).