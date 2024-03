Rynek sztucznej inteligencji został zdominowany przez jednego dostawcę czipów dla AI i tą firmą jest NVIDIA, którą szerzej kojarzy się z kartami graficznymi.

"Zieloni" zaprezentowali nowe układy wyspecjalizowane pod kątem sztucznej inteligencji, które oparto na architekturze Blackwell. Względem poprzedniej o nazwie Hopper wnosi ona ogromne udoskonalenia.

Nvidia prezentuje rewolucyjne układy Blackwell

Dwa lata po premierze układów opartych na architekturze Hopper NVIDIA pochwaliła się rozwiązaniem o nazwie Blackwell. We wtorek "zieloni" zaprezentowali nowe układy dla modeli generatywnej sztucznej inteligencji. Wśród nich jest czip graficzny B200, którego dwie sztuki mają stanowić "serce" GB200 Grace Blackwell Superchip.

Zdjęcie Nvidia szykuje gotowe serwery z czipami B200. / Nvidia / materiały prasowe

B200 został określony przez NVIDIĘ najpotężniejszym czipem sztucznej inteligencji (AI) na świecie. Składa się on z 208 mld tranzystorów i oferuje wydajność FP4 na poziomie aż 20 petaflopsów, czyli do pięciu razy lepszą! W porównaniu do H100 na uwagę zasługuje również aż 25-krotna redukcja kosztów oraz zapotrzebowania na energię.

Skok wydajności jest ogromny. NVIDIA pochwaliła się, że w benchmarku GPT-3 LLM ze 175 mld parametrów GB200 jest w stanie wykonać zadanie aż siedem razy szybciej w porównaniu do H100.

Generatywna sztuczna inteligencja to technologia definiująca nasze czasy. Współpracując z najbardziej dynamicznymi firmami na świecie, zrealizujemy obietnicę dostarczenia sztucznej inteligencji dla każdej branży. Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidii

Nvidia gigantem branży czipów AI

Nvidia przez ostanie lata wyrosła na prawdziwego giganta branży czipów dla sztucznej inteligencji. Z jej rozwiązań korzystają firmy Microsoft (Copilot), Google (Gemini) czy OpenAI (ChatGPT). W układy H100 planuje zainwestować miliony dolarów także Meta, czyli właściciel Facebooka.

"Zieloni" mają około 80 proc. rynku czipów AI. Spółka ma kapitalizację na poziomie 2,18 bln dolarów, co czyni ją pod tym względem trzecią co do wielkości amerykańską firmą po Apple i Microsofcie. Ceny układów opartych na architekturze Blackwell nie zostały ujawnione. Podobnie gotowych serwerów z tymi czipami, które też będą dostępne. Za poprzednie procesory Hopper trzeba zapłacić około 25-40 tys. dolarów. Pomimo wysokich cen chętnych nie brakuje. Nawet z racji tego, że NVIDIA każe czasem czekać na dostawy nawet po kilkanaście miesięcy.