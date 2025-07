W styczniu 2025 roku ogłoszono wielkie odkrycie. W katakumbach Bazyliki archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie znaleziono m.in. koronę Aleksandra Jagiellończyka, koronę, pierścień, łańcuch, medalion, i tablicę trumienną Elżbiety Austriaczki, a także koronę, berło, jabłko, trzy pierścienie, łańcuch i dwie tablice trumienne Barbary Radziwiłłówny. Odkryto również kosztowne dewocjonalia. To bezcenne skarby z XV-XVI wieku, które mają duże znaczenie dla wspólnej historii Polski i Litwy, które nieco później utworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Mimo kontrowersji - w tym zatargu konserwatora z władzami katedry - sprawą zajmą się organy ścigania. Podano oficjalnie do wiadomości, że "prokurator Prokuratury Rejonowej w Wilnie podjął decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie możliwego przywłaszczenia części skarbu znalezionego w podziemiach Katedry Wileńskiej pod koniec 2024 - na początku 2025 roku". Tę decyzję prokurator podjął po otrzymaniu informacji od konserwatora. Co ciekawe, wcześniej policja odmówiła wszczęcia dochodzenia.

A o jakie niesnaski chodziło? Jak to czasem bywa w przypadku odkryć archeologicznych, zaangażowane w nie podmioty nie mogły dojść do porozumienia. Saulius Poderis twierdzi, że wiedział o skarbie 10 lat wcześniej, a Archidiecezja Wileńska przywłaszczyła sobie jego odkrycie. To właśnie przed dekadą, podczas zwiedzania wileńskiej katedry, miał wykonać zdjęcia kamerą endoskopową.