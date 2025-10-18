Naukowcy Uniwersytetu w Cardiff odkryli, że spożywanie miętowych cukierków może poprawiać czujność u osób chorych na zwykłe przeziębienie. Ich eksperyment miał na celu sprawdzenie, czy typowe obniżenie nastroju i sprawności poznawczej towarzyszące infekcji można w jakiś sposób zniwelować. W badaniu wzięło udział 81 studentów monitorowanych przez 10 tygodni, w tym czasie u 17 z nich rozwinęła się łagodna infekcja górnych dróg oddechowych.

Ssij miętówkę na lepsze samopoczucie

Sześciu chorych uczestników otrzymało miętówki, sześciu cukierki maślane, a pięciu nie podano żadnych słodyczy. W grupie 64 zdrowych studentów 21 ssało miętówki, 22 dostało cukierki placebo, a 21 nie jadło nic. Zarówno osoby zdrowe, jak i chore poddano testom mierzącym nastrój, wydajność i czas reakcji. Wyniki potwierdziły, że przeziębienie wiąże się ze spowolnionym czasem reakcji, wolniejszymi ruchami oczu oraz obniżoną czujnością.

Mięta korzystnie wpływa na samopoczucie

Badacze zauważyli jednak, że chociaż ssanie miętówki nie miało istotnego wpływu na ogólną sprawność poznawczą, to zwiększało poziom czujności - zarówno u chorych, jak i zdrowych uczestników. Jak to możliwe? Zdaniem badaczy może to wynikać z łagodzenia przez nie sygnałów wysyłanych z ciała do mózgu.

Jak wyjaśnia kierujący badaniami dr Andy Smith, kiedy ludzie chorują na łagodną infekcję górnych dróg oddechowych, często towarzyszy im złe samopoczucie - ogólny dyskomfort i brak energii, co może wpływać na wydajność i obniżać czujność.

Tymczasem opary miętowe są znane ze swoich właściwości terapeutycznych, a wcześniejsze badania potwierdzały, że aromaty takie jak mięta wpływają korzystnie na samopoczucie - zarówno w chorobie, jak i w zdrowiu. Jego zespół uznał więc, że miętówki mogą pomóc ograniczyć złe samopoczucie towarzyszące przeziębieniu.

Nasze wyniki potwierdziły, że przeziębienie wiąże się ze spowolnieniem reakcji i obniżoną czujnością, ale ssanie miętówki - w porównaniu z cukierkiem maślanym lub brakiem słodyczy - może zwiększyć poziom pobudzenia. To pokazuje, że dzięki prostym rozwiązaniom można poprawić swoje samopoczucie w czasie choroby, a jednym z nich jest właśnie miętowy cukierek

