Zrobił to! Pierwsze w historii lądowanie na ruchomym pociągu

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Dario Costa, włoski pilot i zawodnik Red Bulla, dokonał czegoś, co jeszcze nigdy nie miało miejsca - wylądował na pędzącym pociągu towarowym, a następnie natychmiast oderwał się w pionowym wznoszeniu z tego samego wagonu.

Włoski pilot ląduje na wagonie jadącym 120 km/h
Red Bull Content Pool (screen z nagrania)materiały prasowe

Manewr, nazwany przez samego pilota "Train Landing", został wykonany na samolocie akrobacyjnym Zivko Edge 540 z silnikiem o mocy 400 koni mechanicznych i rozpiętości skrzydeł 7,5 metra. Poza drobnymi modyfikacjami pozwalającymi na stabilny lot przy niższej prędkości, samolot nie był przerabiany.

Dario Costa podchodził do pociągu jadącego 120 km/h prostym odcinkiem toru w Afyonkarahisar w Turcji. Na około 200 metrów przed celem, powierzchnia lądowania zniknęła z jego pola widzenia z powodu kąta podejścia, zmuszając pilota niemal do lotu na ślepo.

Najtrudniejsze było lądowanie na bardzo małym, ruchomym "pasie startowym" praktycznie na ślepo, polegając wyłącznie na umyśle i umiejętnościach pilotażowych
przyznał.

Precyzja na granicy ryzyka

Po zredukowaniu prędkości do minimum, pilot delikatnie opuszczał maszynę na wąski dach wagonu. Jak sam przyznał, niestabilny przepływ powietrza nad pociągiem i turbulencje sprawiały, że każda sekunda wymagała precyzyjnych mikrokorekt, by nie stracić kontroli nad samolotem.

Dzięki intensywnym treningom w Red Bull Athlete Performance Center w Thalgau, Costa miał wypracowane stosowne odruchy i zdolność szybkiego podejmowania decyzji, niezbędne do tego ekstremalnego wyzwania. Po kilku dramatycznych sekundach samolot lekko dotknął dachu wagonu, po czym natychmiast wykonał pionowe wznoszenie, kończąc pierwszą w historii sekwencję tego typu.

Costa nie jest zresztą nowicjuszem w ekstremalnym lataniu, bo w 2021 roku przeleciał samolotem przez tunel o długości 1730 metrów. Jak sam jednak przyznaje, tym razem wyzwanie było jeszcze większe - ba, wprost nazwał Train Landing jednym z najbardziej wymagających projektów w karierze.

Mimo trudności to była niesamowita przygoda. Po raz pierwszy samolot wchodzi w interakcję z ruchomym pociągiem, łącząc najstarszy środek transportu mechanicznego z nowoczesnym lotnictwem. To wymagało precyzji, pracy zespołowej i zaufania i jestem dumny, że wszystko udało się wykonać zgodnie z planem
podsumowuje.

Zobacz również:

Osuwisko w Turcji pochłonęło auto. Kamerka samochodowa wszystko nagrała.
Bezpieczeństwo

Osuwisko w Turcji pochłonęło jadący samochód. Wszystko się nagrało

Paula Drechsler
Paula Drechsler
Najstarsze nagranie śpiewu wieloryba może pomóc w rozwikłaniu tajemnic oceanu© 2026 Associated Press

Najnowsze