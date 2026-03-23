Osuwisko pochłonęło auto. Wszystko się nagrało

Osuwiska, czyli nagłe przemieszczenie się mas ziemi i skał, to jedne z najbardziej nieprzewidywalnych zjawisk. Do osłabienia struktur na zboczach dochodzi w związku z czynnikami naturalnymi lub działalnością człowieka. Masy ziemi mogą osunąć się np. po intensywnych deszczach, w wyniku trzęsienia ziemi czy z powodu nadmiernego obciążenia stoku przez zabudowę. Proces ten często przybiera też gwałtowną formę, stanowiąc poważne zagrożenie dla ludzi i infrastruktury.

Do takiej właśnie sytuacji doszło niedawno w Turcji, gdzie osuwisko zaskoczyło kierowcę na jednej z nadmorskich dróg. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę samochodową - widać, jak w ciągu kilku sekund ziemia zasypuje auto.

Osuwisko w Turcji. Kierowca trafił do szpitala

Do incydentu doszło w sobotę, 21 marca br., na trasie łączącej Mersin i Antalyę, w rejonie Aydıncık. W pewnym momencie ze zbocza przylegającego do drogi osunęły się tabuny ziemi i skał. Nagranie pokazuje, jak spadające odłamki błyskawicznie zasypują jadący samochód, nie dając jadącemu tamtędy kierowcy praktycznie żadnej szansy na reakcję.

W wyniku zdarzenia 44-letni mężczyzna, który kierował samochodem, odniósł lekkie obrażenia i został przewieziony do szpitala. Lokalne służby szybko pojawiły się na miejscu, zabezpieczając teren.

Eksperci alarmują, że od jakiegoś czasu w Turcji rośnie liczba osuwisk, a także lejów krasowych, a wiele z tych zdarzeń ma dramatyczne skutki, jak np. w przypadku osuwiska w tureckiej kopalni złota Copler. Pod koniec 2025 r. badacze z Politechniki w Konyi wykryli więcej niż 20 świeżych osuwisk. Badacze zaznaczają, że tym samym zwiększa to liczbę miejsc zagrożonych, gdzie dochodzi do zapadania lub przemieszczania się ziemi - wzrosła ona do prawie 1900.

Największe osuwisko na świecie. Czy w Polsce też występują osuwiska?

Osuwiska regularnie występują m.in. w regionach górskich i nadmorskich, gdzie warunki geologiczne sprzyjają niestabilności gruntu. Dochodzi do nich szczególnie często na terenach o odpowiedniej budowie geologicznej, gdzie na przemian ułożone są warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. Niekiedy osuwiska mają dramatyczne skutki, giną ludzie i niszczona jest infrastruktura, jak miało to miejsce w przypadku niedawnych zdarzeń w Ugandzie czy Norwegii. Największe znane osuwisko lądowe na świecie znajduje się w Iranie, natomiast największe zidentyfikowane podmorskie osuwisko to Storegga na Morzu Norweskim.

Do osuwisk dochodzi także w Polsce. Jak podaje gov.pl, osuwiska oraz obszary narażone na ich występowanie lokalizują się głównie w rejonie Karpat - karpackie osuwiska stanowią aż 95 proc. wszystkich odnotowanych w Polsce osuwisk oraz terenów nimi zagrożonych. Ponadto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego (np. klif w Jastrzębiej Górze) oraz na zboczach dolin rzecznych na nizinach (np. dolina Wisły w pobliżu Sandomierza).

Wydarzenia 24: Ogromna wyrwa na prywatnej posesji. Wszystko przez odwilż Polsat News