Arsenał Pine Bluff, czyli jedna z dziewięciu podobnych instalacji Armii Stanów Zjednoczonych, zapewnia wyspecjalizowaną produkcję, magazynowanie, konserwację i dystrybucję zapasów, wyposażenia i materiałów utrzymywanych w gotowości do szybkiego użycia. Projektuje, wytwarza i odnawia także ładunki dymne, środki do kontroli tłumu oraz zapalne, a także wyposażenie do działań obrony chemicznej i biologicznej.

Po co armii USA tyle cukru pudru?

Służy również jako centrum technologiczne dla ładunków oświetlających i podczerwonych, a ponadto jest jedynym miejscem na półkuli północnej, gdzie napełniane są ładunki z fosforem białym. Po co mu w takim razie… cukier puder, którego zamówił ostatnio blisko 30 ton? Powód jest prosty, to jeden z elementów mieszanin pirotechnicznych używanych w granatach i nabojach dymnych.

Rozwiń

Tajna funkcja słodzika

Cukier puder pełni w granatach dymnych funkcję paliwa, w reakcji z odpowiednim utleniaczem spala się szybko i wydajnie, generując dużą objętość gazów i cząstek, które tworzą gęstą chmurę dymu potrzebną do zasłony lub do sygnalizacji celu. A dlaczego puder, a nie kryształ? Drobne cząstki mają znacznie większą powierzchnię właściwą, co przyspiesza reakcję spalania i zapewnia bardziej równomierne tworzenie dymu.

Co ciekawe, w wielu nowoczesnych recepturach zastąpił on siarkę, m.in. powodu mniejszej szkodliwości dymu i mniejszego negatywnego wpływu na ludzi oraz środowisko. Dym siarkowy bywa toksyczny i uciążliwy, a drobnoziarniste paliwo cukrowe daje dużą efektywność przy mniejszej toksyczności przy ekspozycji typowej dla użycia taktycznego. Trzeba jednak wiedzieć, że przy odpowiednim stężeniu te rozproszone w powietrzu pyły mogą wybuchnąć - to ta sama podstawowa zasada, która stoi za ładunkami termobarycznymi.

W przypadku amerykańskiej armii mowa choćby o sprawdzonych w boju granatach dymnych AN-M18 (wytwarza kolorowy dym, w zależności od granatu czerwony, żółty, fioletowy lub zielony, utrzymujący się w powietrzu przez 50-90 sekund) i M83, a także świecach M8, służących do osłony manewrów piechoty czy oznaczania celów dla lotnictwa.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP