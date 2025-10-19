Naukowcy przebadali 51 skamieniałych zębów hominidów pochodzących od różnych gatunków, od Australopithecusa i Paranthropusa, przez wczesne Homo, aż po Neandertalczyków i współczesnych ludzi. Wyniki były zaskakujące, aż 73 proc. próbek wykazało wyraźne ślady okresowej ekspozycji na ołów.

Zęby to jak archiwa środowiskowe, rejestrują to, co organizm wchłania w ciągu życia. Ołów zostawia w nich wyraźne "linie stresu", podobne do słojów drzewa

Ołów w zębach naszych przodków

Wyniki wskazują, że nasi przodkowie mieli kontakt z ołowiem znacznie wcześniej, niż pojawiły się kopalnie czy przemysł metalurgiczny. Źródłem były naturalne procesy geologiczne, erupcje wulkanów i pożary lasów, które zwiększały stężenie metali ciężkich w glebie, wodzie i pożywieniu. Najbardziej intrygującym wnioskiem badaczy jest jednak to, że kontakt z ołowiem mógł mieć wpływ na ewolucję mózgu i zdolności językowych człowieka.

Toksyczny dar ewolucji?

Eksperymenty na tzw. mini-mózgach, czyli organoidach mózgowych hodowanych w laboratorium, wykazały bowiem, że neandertalczycy i wczesne gatunki Homo posiadały wariant genu NOVA1, który czynił ich bardziej podatnymi na neurologiczne skutki zatrucia ołowiem. W efekcie dochodziło do zaburzeń aktywności genu FOXP2, kluczowego dla rozwoju mowy i języka. Z kolei współczesny wariant genu NOVA1, obecny u Homo sapiens, wydaje się oferować pewną ochronę przed toksycznym wpływem ołowiu.

To niezwykły przykład tego, jak presja środowiskowa, w tym przypadku toksyczność ołowiu, mogła wpłynąć na ewolucję genów odpowiedzialnych za rozwój mózgu i zdolność komunikacji

Dziś wiemy, że ołów jest jednym z najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia człowieka pierwiastków. Uszkadza układ nerwowy, sercowo-naczyniowy i poznawczy, a jego wpływ łączono nawet z obniżeniem średniego IQ całych populacji oraz wzrostem przestępczości w XX wieku. Choć obecnie kojarzymy go z benzyną, farbami i przemysłem, nasi przodkowie wdychali go wraz z pyłem wulkanicznym lub spożywali wraz z roślinami i mięsem, w których metale ciężkie akumulowały się naturalnie.

I choć badanie nie dowodzi wprost, że kontakt z ołowiem przesądził o ewolucyjnym sukcesie naszego gatunku, wskazuje na zaskakujący mechanizm adaptacji. Być może nasza zdolność do przetrwania w toksycznym środowisku była jednym z czynników, które pozwoliły Homo sapiens prześcignąć neandertalczyków i przystosować się do niemal każdego ekosystemu na Ziemi? Jak podsumowują autorzy: "Ołów towarzyszy człowiekowi od początku jego historii - był naszym trucicielem, ale być może również cichym nauczycielem ewolucji".

