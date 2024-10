Takich problemów nie było od 1981 roku. Voyager 1 z awarią transmitera radiowego

Sonda Voyager 1 to jedno z najbardziej niezwykłych osiągnięć w eksploracji kosmosu, a jednocześnie dowód na to, jak trudne jest utrzymanie komunikacji z sondą, która znajduje się miliardy kilometrów od Ziemi. Niedawno Voyager 1 ponownie znalazł się w tarapatach, a awaria jednego z ważnych systemów zaskoczyła NASA. Co dokładnie stało się ze słynną sondą i jak poradzili sobie z tym inżynierowie?

Voyager 1 po raz pierwszy od 1981 roku używa zapasowego transmitera radiowego / NASA