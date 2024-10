PKP Intercity ma nowe lokomotywy. Pojadą nawet 200 km/h

Wartość całego kontraktu na dostawę i utrzymanie pojazdów wynosi blisko 388 mln zł brutto. Dwie następne lokomotywy powinny trafić z końcem października, natomiast pozostałe dostarczone będą w listopadzie i grudniu. Pojazdy otrzymały oznaczenie serii EU200.

Zaawansowana polska konstrukcja

Jak przekazał przewoźnik, wszystkie lokomotywy wyposażone zostały w europejski system sterowania pociągiem ETCS drugiego poziomu, dzięki czemu znacznie zwiększa się poziom bezpieczeństwa. Natomiast system zdalnej diagnostyki pozwala na monitorowanie pracy w czasie rzeczywistym.

- Nigdy wcześniej nie powstawały polskie konstrukcje o takim stopniu technologicznego zaawansowania, chodzi tu m.in. o prędkość maksymalną, jaką te pojazdy osiągają. A dzięki temu, że lokomotywy są wielosystemowe, mogą kursować na liniach kolejowych zasilanych różnymi napięciami, a więc również na międzynarodowych trasach - podkreślił podczas prezentacji Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury.

Zdjęcie Nowa lokomotywa Griffin 200 / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News

Loko­mo­tywa prze­zna­czona jest do pro­wa­dza­nia pocią­gów towa­ro­wych o masie do 3200 ton z pręd­ko­ścią do 140 km/h, oraz pocią­gów pasa­żer­skich o masie do 800 ton z pręd­ko­ścią do 200 km/h. Oczywiście jest ona zmienna i zależy od masy brutto i nachylenia torowiska. Przy maksymalnym wzniesieniu 6 promili prędkość maksymalna spada do 80 km/h.



Platforma lokomotyw Griffin jest efektem kilkunastu lat pracy polskich inżynierów. Oddane konstrukcje mają za sobą wieloletni okres testów, badań i rozwoju, jak zaznaczył Prezes Zarządu PKP Intercity. Zasi­la­nie sil­ni­ków przez prze­kształt­niki zbu­do­wane z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii IGBT, sys­tem dia­gno­styki pokła­do­wej z pełną infor­ma­cją wizu­alną i modu­łem reje­stra­cji danych, sys­tem kamer, dosto­so­wa­nie do zabu­dowy urzą­dzeń ERTMS i GSM-R, to tylko nie­które z pod­sta­wo­wych cech loko­mo­tywy Griffin. Pełna lista parametrów technicznych poszczególnych wersji pojazdów znajduje się na stronie producenta.

Gdzie zawiozą na lokomotywy Griffin?

Nowe lokomotywy pozwolą wykorzystać możliwości modernizowanych tras kolejowych, ale nie oznacza to, że wozić będą wyłącznie po polskich torach. Trwa już homologacja na Czechy i Słowację, gdzie zawiozą nas w pierwszej kolejności. W planach jest również wypuszczenie ich w kierunku Niemiec, Austrii oraz Węgier.

Na terenie Polski Griffiny będą kursowały na najbardziej popularnych trasach, tj. między Warszawą a Gdynią, Poznaniem, Wrocławiem, Katowicami czy Krakowem. Po otrzymaniu zezwoleń na poruszanie się po sieciach międzynarodowych nowe lokomotywy pojadą również do Pragi, Budapesztu, Wiednia oraz Berlina. Informuje Janusz Malinowski, Prezes Zarządu PKP Intercity

Dokumentacja dopuszczająca Griffiny do ruchu we wszystkich wymienionych państwach ma zostać dostarczona w czwartym kwartale 2026 roku.

Źródła: PKP Intercity, Newag S.A.

Zdjęcie PKP Intercity otrzymało 9 z 15 lokomotyw Griffin 200 / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News

Zdjęcie Nowa lokomotywa Griffin EU200 w PKP Intercity / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News

Zdjęcie Nowe lokomotywy mają mieć także wygodną pozycję dla maszynisty / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News

Zdjęcie Lokomotywa Griffin 200 / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News

