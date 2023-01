Lubicie podróżować? To najsilniejsze paszporty świata na 2023 rok - Polska w czołówce!

A co z nami? Jak widać po pierwszej dziesiątce zestawienia, polski paszport znalazł się w gronie najsilniejszych na świecie - wspólnie z węgierskim zajmuje 9. miejsce i uprawnia do bezwizowego wjazdu na terytorium 184 państw. Co warto podkreślić, to mały awans względem ubiegłej edycji Henley Passport Index, w której zajmował 10. miejsce i pozwalał na wjazd do 182 krajów.



Co warto zaznaczyć, lista Henley & Partner jest jednym z kilku indeksów tworzonych przez firmy finansowe w celu uszeregowania globalnych paszportów. W ubiegłym miesiącu poznaliśmy też wyniki innego, a mianowicie Arton Capital Passport Index, w którym Polska może pochwalić się najlepszym wynikiem w historii - zazwyczaj zajmowaliśmy tu ostatnią pozycję pierwszej dziesiątki, a tym razem awansowaliśmy na trzecie miejsce, dzielone m.in. z Norwegią, Belgią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi.



Jeżeli zaś chodzi o drugi koniec zestawienia Henley Passport Index, to ostatnie miejsce po raz kolejny zajmują obywatele Afganistanu, którzy mogą wjechać bez wizy do zaledwie 27 krajów. Niewiele lepiej mają obywatele Iraku (29 krajów), Syrii (30 krajów), Pakistanu (32 kraje), Jemenu (30 kraje), Somalii (35 krajów), Nepalu (38 krajów) czy Korei Północnej (40 krajów).