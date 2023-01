Medycyna z Instagrama. Opublikowano ranking influencerów, których obserwują Polacy

Lekarze specjaliści i osoby związane z medycyną coraz częściej wykorzystują media społecznościowe do budowania własnego wizerunku oraz edukacji ludności. Dzięki specjalistycznej wiedzy i umiejętności przekazania jej prostym językiem zdobywają liczne grono wiernych odbiorców. Agencja Procontent Communication i Sotrender przygotowała raport pt. "Influencerzy i Marketing".



— Jednym z nowych trendów marketingowych w medycynie jest wzrost roli opinii oraz materiałów zza kulis i relacji live, w których influencerzy angażują ludzi we własną praktykę zawodową. Nie ma tu skrótów, ani profesjonalnego montażu, jest za to budowanie więzi i relacji z własnymi obserwatorami. Wśród influencerów możemy dziś spotkać lekarzy m.in.: psychiatrów, chirurgów, kardiologów, flebologów, onkologów, ale też lekarzy medycyny estetycznej. Prowadzą oni live'y z sal operacyjnych, pokazują nowe techniki leczenia oraz edukują młodych lekarzy, którzy dołączają do zawodu — podkreśla Iwona Kubicz z agencji Procontent Communication.



Zobacz ranking najbardziej wpływowych kont na Instagramie

Zdjęcie Ranking profili medycznych na Instagramie pod względem liczby obserwujących według raportu „Influencerzy i Marketing” / Procontent Communication/Sotrender / materiały prasowe

Zdjęcie Top 20 influencerów medycznych wg. raportu „Influencerzy i Marketing” / Procontent Communication/Sotrender / materiały prasowe

